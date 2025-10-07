Задържаха за 72 часа обвиняем за кражба на 3000 лева от дома на възрастен мъж в село Царев брод

Обвиняем за кражба на 3000 лева от дома на възрастен мъж, извършена в условията на опасен рецидив, е задържан за 72 часа с постановление на прокурор от Районна прокуратура – Шумен, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Варна.

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Шумен се води разследване за кражба на пари от дома на възрастен мъж в село Царев брод, извършен в условията на опасен рецидив. Към наказателна отговорност за престъпление е привлечен мъж на 35 години, добре известен на органите на реда и прокуратурата, който до февруари 2025 г. е изтърпявал присъда „лишаване от свобода“ за кражба на пари, пише БТА.

На 5 октомври 2025 година, през деня, 35-годишният мъж е успял да влезе в къщата на възрастния мъж нерегламентирано. Намерил е наличната в дома му сума в размер на 3000 лева и я откраднал. След като е извършил престъплението, е напуснал къщата, добавиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

Ден по-късно, в резултат от предприетите действия по разследване на кражбата от Районно управление при Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен, 35-годишният мъж е установен и задържан. Повдигнати са му обвинения и наблюдаващият прокурор от Районна прокуратура - Шумен е постановил задържането му да бъде удължено за срок до 72 часа. Предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, поясниха от Апелативна прокуратура - Варна.

