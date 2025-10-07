Гранична полиция предотврати контрабанда на голямо количество текстилни изделия към ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 20 000 "маркови" стоки са открити на ГКПП „Капитан Андреево" съвместно с митнически служители

В отдел „Противодействие на контрабандата" в ГДГП е получена информация, отнасяща се до тежкотоварно превозно средство с унгарска регистрация, с което се превозва голямо количество текстилни изделия, имитации на популярни търговски марки, съобщават от Гранична полиция.

На 29 септември на ГКПП „Капитан Андреево" същият товарен автомобил, влизащ от Турция, е спрян за проверка. Граничните полицаи са отправили искане на превозното средство да бъде извършена съвместна щателна проверка, включително с рентгенова апаратура. При последвалия физически контрол в товарното помещение са открити 85 колета с 14 050 чифта чорапи, 2882 текстилни изделия, сред които панталони, блузи, якета, както и 2120 шапки, всички с обозначения на световноизвестни марки. Открити са още 740 чифта спортни обувки и 568 чанти със символи на известни марки.

Общо в ремаркето са установени 20 370 изделия. за които има съмнение, че нарушават правата на интелектуалната собственост. Те са били предназначени за Словакия, Унгария и други европейски страни.

В изпълнение на Европейския регламент 608/2013, касаещ защитата на правата върху интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.