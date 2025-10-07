ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Елените има хора, които отказват да се евакуират

Така изглеждаше курортът Елените, след като спря дъждът.

ъпреки предупрежденията на властите, тази сутрин част от хората, които не са се евакуирали, са потърсили съдействие в кметството в Свети Влас, предаде БНТ. В района продължава да вали силен дъжд, придружен от вятър.

Курортното селище Елените остава затворено и днес. Забраната за достъп беше въведена вчера с цел безопасност след прогнозата за влошаване на времето и новата порция интензивни валежи. На входа продължава да действа контролно-пропускателен пункт и денонощна полицейска охрана, заради случаите на мародерства. В района вали силен дъжд, придружен от вятър.

Сутринта в кметството са идвали хора, които не са се евакуирали, за да потърсят помощ и информация.

Очаква се в сряда областният кризисен щаб да реши кога ще отвори курорта, за да продължи работата по разчистването на екипите с тежка техника. Иначе над 200 пострадали са евакуирани в хотелски комплекси в Свети Влас и се намират в безопасност.

"Прииждат нови хора. Ето в момента имаме нови хора, които са дошли да търсят подслон. Досега са стояли, кротуват си по апартаментите. Знаят, че е обявена евакуация, но излизат постоянно нови и нови хора. Евакуацията е направена, има полиция, жандармерия, всички мерки са взети. Това, че те са решили и се крият по жилищата си, това е тяхно решение", каза Иван Николов, кмет на Свети Влас.

"Вчера с жена ми се евакуирахме тук в хотела заради риска от ново наводнение. Обследвах корпуса на сградата и прецених, че има риск да рухне. Доволни сме от условията в хотела. Досега бяхме в апартамента в Елените. Няма ток, но се бяхме запасили с 10-литрови туби вода", коментира Константин, жител на ваканционен комплекс Елените.

