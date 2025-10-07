В Елените има хора, които отказват да се евакуират

ъпреки предупрежденията на властите, тази сутрин част от хората, които не са се евакуирали, са потърсили съдействие в кметството в Свети Влас, предаде БНТ. В района продължава да вали силен дъжд, придружен от вятър.

Курортното селище Елените остава затворено и днес. Забраната за достъп беше въведена вчера с цел безопасност след прогнозата за влошаване на времето и новата порция интензивни валежи. На входа продължава да действа контролно-пропускателен пункт и денонощна полицейска охрана, заради случаите на мародерства. В района вали силен дъжд, придружен от вятър.

Сутринта в кметството са идвали хора, които не са се евакуирали, за да потърсят помощ и информация.

Очаква се в сряда областният кризисен щаб да реши кога ще отвори курорта, за да продължи работата по разчистването на екипите с тежка техника. Иначе над 200 пострадали са евакуирани в хотелски комплекси в Свети Влас и се намират в безопасност.

"Прииждат нови хора. Ето в момента имаме нови хора, които са дошли да търсят подслон. Досега са стояли, кротуват си по апартаментите. Знаят, че е обявена евакуация, но излизат постоянно нови и нови хора. Евакуацията е направена, има полиция, жандармерия, всички мерки са взети. Това, че те са решили и се крият по жилищата си, това е тяхно решение", каза Иван Николов, кмет на Свети Влас.

"Вчера с жена ми се евакуирахме тук в хотела заради риска от ново наводнение. Обследвах корпуса на сградата и прецених, че има риск да рухне. Доволни сме от условията в хотела. Досега бяхме в апартамента в Елените. Няма ток, но се бяхме запасили с 10-литрови туби вода", коментира Константин, жител на ваканционен комплекс Елените.