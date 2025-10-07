Николай Нанков: Планът за застрояването на речното корито на "Елените" е бил "цъкаща бомба", заложена преди 20 г.

"Дали единственият компетентен орган - дирекция "Управление на водите" и Басейновата дирекция (в случая "Черноморски район") не си е затворил очите при одобряването и приемането на Подробния устройствен план преди 20 години? С който план се е допуснало застрояването на речното корито. И се е заложила "цъкаща бомба"... Всички очакваме честен отговор на този въпрос". Това пише в своя публикация във фейсбук председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков (ГЕРБ-СДС).

"В презастрояването на "Елените" няма спор, че има човешка грешка. Повече от ясно е, че върху дере на река - без значение дали пълноводно или пресъхнало, не е трябвало да се реализират инвестиционни намерения", пише в публикацията си той.

"Но нали няма спор коя е компетентната институция, в която е налична експертизата по тази тема и която участва в инвестиционния процес, като съгласува или отказва да съгласува подробните устройствени планове и инвестиционните проекти. Която може да направи експертна преценка, че тази или онази сграда, или група сгради нямат място върху терен, който попада във или е в непосредствена близост до коритото на река", пише още той.