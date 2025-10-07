27-годишен от Стрелча нападна униформен в полицейския участък, задържан е

Млад мъж от Стрелча е задържан, след като нападнал полицейски служител. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Той уточни, че случката се разиграла вчера сутринта в сградата на полицейския участък в гр. Стрелча.

27-годишен жител на средногорското градче бил призован да се яви в участъка за отработване на преписка и жалба спрямо него. Влизайки в сградата той без всякаква причина нападнал призовалия го младши-полицейски инспектор. Нападателят успял да удари униформения в рамото, но бързо бил неутрализиран и задържан. Спрямо агресивния мъж са образувани бързи производства за нанасяне на телесна повреда на полицейски служител и за това, че умишлено възпрепятствал органите на реда да изпълнят служебните си задължения.