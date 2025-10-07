32-годишен мъж отива на съд за умишлено убийство с дървен кол в Брестница

Окръжната прокуратура в Ловеч внесе в съда обвинителен акт за убийство срещу 32-годишен мъж с инициали С.В., съобщават от държавното обвинение. Той е обвиняем за това, че на 1 февруари т.г. в село Брестница, община Ябланица, умишлено умъртвил чрез нанасяне на удар по главата с дървен прът Д.В. – на 61 години, който починал в резултат на получените травми на 10 февруари.

В деня на инцидента по-възрастният мъж и синът му подали сигнал на спешния телефон 112, че в техен наследствен имот е влизано и са оставени траверси в него. Поискали на мястото да дойдат полицаи. Докато двамата чакали служителите на реда, към имота се придвижил мотокар и група хора, които ги нападнали и нанасяйки им удари, ги повалили на земята. След побоя двамата тръгнали към автомобила си. В този момент обвиняемият се приближил към тях откъм гърба им и без да каже нещо, ударил с дървения прът по главата Д.В. Той бил откаран в кома в болница, където девет дни по-късно починал.

Обвиняемият е с мярка за неотклонение „задържане под стража”. Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в Окръжния съд в Ловеч.

Около 10:00 ч. в деня на инцидента в Районното управление на МВР в Тетевен беше получен сигнал за сбиване след възникнал конфликт в с. Брестница, пише БТА. В хода на процесуалноследствените действия 32-годишният мъж беше задържан като съпричастен към случая.