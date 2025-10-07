Тонове скали се свлякоха след Асеновград, пътят за Смолян е затворен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Достъпът до десетки населени места в Родопите е блокиран

С тежка техника разчистват огромните каменни блокове от шосето

Тонове огромни скални блокове се срутиха на шосето след Асеновград, което наложи затварянето на пътя за Смолян в двете посоки, обясниха пред "24 часа" от Областното пътно управление в Пловдив. Десетки населени места в Родопите са блокирани.

Това е станало около 11,45 часа днес. "Чу се силен грохот и скалната маса започна да пада, затрупвайки основната артерия, която свързва Пловдив с Родопите", обясниха шофьори, които по чудо са се разминали от тежък инцидент.

Срутването е причинено от продължителните дъждове, които са пеовлажнили ската и оттам камъните са тръгнали надолу.

"Пращаме тежка техника да разчиства", увериха от Областното пътно управление, но не се ангажираха кога ще отворят пътя. И препоръчват шофьорите да използват алтернативния път през Кричим и Девин.

Според водачи пристигналите на място служители с фадроми са уверили, че пътят ще бъде разчистен след два часа, тоест около 14 ч.