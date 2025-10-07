ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пускат Никола Николов-Паскал да се лекува в Герман...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21448879 www.24chasa.bg

Тонове скали се свлякоха след Асеновград, пътят за Смолян е затворен

Радко Паунов

[email protected]

7684
Огромна скална маса се срути на пътя след Асеновград и затвори напълно отсечката за Смолян. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
  • Достъпът до десетки населени места в Родопите е блокиран
  • С тежка техника разчистват огромните каменни блокове от шосето

Тонове огромни скални блокове се срутиха на шосето след Асеновград, което наложи затварянето на пътя за Смолян в двете посоки, обясниха пред "24 часа" от Областното пътно управление в Пловдив. Десетки населени места в Родопите са блокирани.

Това е станало около 11,45 часа днес. "Чу се силен грохот и скалната маса започна да пада, затрупвайки основната артерия, която свързва Пловдив с Родопите", обясниха шофьори, които по чудо са се разминали от тежък инцидент.

Срутването е причинено от продължителните дъждове, които са пеовлажнили ската и оттам камъните са тръгнали надолу.

"Пращаме тежка техника да разчиства", увериха от Областното пътно управление, но не се ангажираха кога ще отворят пътя. И препоръчват шофьорите да използват алтернативния път през Кричим и Девин.   

Според водачи пристигналите на място служители с фадроми са уверили, че пътят ще бъде разчистен след два часа, тоест около 14 ч.

Пътят Асеновград-Смолян е напълно затворен. Снимка: ФБ
Пътят Асеновград-Смолян е напълно затворен. Снимка: ФБ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Огромна скална маса се срути на пътя след Асеновград и затвори напълно отсечката за Смолян.
Пътят Асеновград-Смолян е напълно затворен. Снимка: ФБ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)