Министър Иванов: В „Елените“ са позволили застрояване върху речно корито (Видео)

В Елените има данни за съществени пропуски. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той обясни, че в курортното селище "Елените" има данни за съществени пропуски, но ще продължава да се проверява документално.

"Всички дейности, които са извършвани на територията на "Елените" са започнали през 1997 година до 2008 година, всички те са от компетентността на общината, подробните устройствени планове са одобрявани там, ДНСК не може да упражнява контрол", обясни той.

Той представя първите данни от възложената от него проверка в наводнените райони. В брифинга участваха и представители на Дирекцията за национален строителен контрол.

По думите му продължават проверките по документи и на място.

„ Колегите от ДНСК са установили следното - всички дейности, които са извършвани на територията на Елените са започнали през 1997 до 2008 година като подробни устройствени планове. Всички тези дейности са от компетентността на местна общинска администрация, подробните устройствени планове са одобрявани там и са изцяло от компетентността на местна община, където ДНСК не може да осъществява контрол, контролът се осъществява от съда по жалба на засегнати лица. Това което установихме, че са одобрени подробни устройствени планове, които са позволили застрояване върху речно корито", обясни министър Иванов и показа карта от 70-те години.