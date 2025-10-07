ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С промени в закона за отбраната: Повече възможности за обявяване на военно положение

Елица Чупарова

4152
Комисията по отбрана в парламента СНИМКА: Николай Литов

Разширяват се възможностите за обявяване на военно положение. 

Това е заложено в промените в закона за отбраната, които бяха приети на първо четене от ресорната комисия в парламента.

Промените са по предложение на военния министър Атанас Запрянов.

"Не се въвеждат нови правомощия на военния министър или президента. Така са направени промените, че плановете дали с указ на президента, или решение на Народното събрание, да се действа прецизирано", обясни председателят на комисията по отбрана Христо Гаджев.

Върховно главно командване съществува и сега, заложено е в Конституцията още от приемането ѝ, обясни още депутатът от ГЕРБ.

Промените, които се правят са относно работата му, което в момента не е уредено.

"Когато се съберат вътре президент, министри, премиер или ръководители на служби, как точно взимат решения, как работят, кои са им отговорностите. Точно този правен вакуум, по който се работи от години, се предлага да стане с указ на президента по предложение на Министерския съвет за процедурни правила", каза Гаджев.

И допълни, че без такива, ако се наложи свикването на върховно главно командване, тепърва ще трябва да се мислят правила. Затова по-добре било да се направи предварително.

Депутатите от комисията по отбрана приеха предложения законопроект за промени на първо четене. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

