Пиян шофьор предизвика катастрофа в Добрич

Осъждан за шофиране след алкохол, е хванат отново пиян зад волана след инцидент в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 6 октомври, около 09:45 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с незначителни материали щети по ул. "Д. Ковачев" в Добрич.

Извършената на място проверка на виновния водач на лек автомобил „Фолксваген" отчита наличието на 1,29 промила в издишвания от него въздух. Задържан е с полицейска мярка за срок до 24 часа. При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че той е с влязла в сила присъда за същото нарушение.

По случая е образувано досъдебно производство.