В община Върбица ремонтите и строежите не спират, а кметът инж. Мердин Байрям се стреми да зарадва жителите на всички населени места с нови пътища, площадни пространства, спортни и социални придобивки, съобщават от общината.

Продължава и неравната му борба с безводието, но благодарение на пуснатия двукилометров участък на довеждащия водопровод, две от върбишките села са спасени от този всеобщ напоследък проблем – това са Тушовица и Бяла река.

Кметът на община Върбица инж. Мердин Байрям

Днес дойде ред и на изпълнението на поредното обещание на кмета, което вече е в ход. Независимо от влошаването на времето, започва строежът на новия площад в село Менгишево. Проектът е изцяло на общината, а финансирането му се покрива от допълнителни общински приходи. Така село Менгишево е поредното населено място, което ще се радва на нов облик и ще стане желано място за малки и големи.

Площадът ще има красив фонтан, парк за отдих и кътчета за релакс, които ще бъдат радост за очите на жителите.