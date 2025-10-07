Красимир Вълчев: Общо 48 са детските градини и ясли у нас, които се строят или реконструират по програмата на МОН

Общо 48 са детските градини и ясли в страната, които се финансират по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на сградния им фонд от 2023 г. Това съобщи пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който откри в Асеновград нова сграда на детска градина „Мир“, предаде БТА. По думите му чрез реализирането на програмата се разкриват допълнителни места за над 7000 деца.

Изцяло новите детски заведения ще са 14, а 25 ще са с нови сгради, на останалите се извършва дострояване. Министър Вълчев посочи, че чрез програмата се намалява недостигът на места, който е най-голям в яслените групи. В София, Пловдив и Варна в най-голяма степен трябва да се строят детски градини, но нямаме необхванати деца в предучилищна възраст, посочи той. По думите му има много семейства, които нямат достатъчно отговорност за образованието на децата им, не им се говори български език, а основният дефицит, който съпътства децата и в следващите етапи на образованието, е незнанието на български език.

Най-малко 96 процента от децата в предучилищна възраст трябва да бъдат включени в системата на образованието до 2030 г. според целите на Европейската комисия, като България е отчела 88,8 на сто, коментира Вълчев. По думите на министъра показателят е занижен, защото въпреки, че са регистрирани в България, след обходите става ясно, че децата не живеят в страната и добави, че близо 92 процента е реалният обхват. Той даде за пример Сливенска област, където има най-голям процент деца от ромски произход и най-малко обхванати в предучилищна възраст. Другата област с нисък процент на обхват е София-град, което означава, че в големите градове по-трудно следим децата къде са, посочи Вълчев. Той коментира, че в Пловдивска област има най-много медиатори, което показва, че има най-много учебни заведения с проблеми по обхвата. Необходимо е кметовете да са много ангажирани, каза още министърът.

Строителството на новата сграда на ДГ "Мир" в Асеновград започна през 2022 година, посочи кметът на Асеновград Христо Грудев. По думите му инфраструктурата в района, където се строи интензивно, е изцяло подменена. Строежът и обзавеждането на сградата, в която се обучават над 120 деца, е на стойност близо 10 млн. лева. Тя е с разгърнатата застроена площ от 3000 кв. метра. Детската градина разполага със закрит плувен басейн, спални помещения и такива за провеждане на активен образователен процес, физкултурен салон, кинозала, музикална стая и дворно пространство със съответните площадки за игра, както и със собствен кухненски блок. Това е най-модерната и най-функционалната детска градина в България, каза още Грудев.