Почина единият от ранените при меле в Шекер махала

24 часа Пловдив онлайн

1948
Полиция в Шекер махала. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

43-годишният мъж издъхнал след няколкодневен престой в болница

Единият от пострадалите при меле в пловдивската Шекер махала е издъхнал в болницата, научи "24 часа" от запознати с разследването. 

Около 23 ч. на 30 септември двама 43-годишни мъже от квартала потърсили медицинска помощ в Спешното. Лекарите установили, че те са пострадали в бой с други жители на махалата.

След случилото се в ареста за денонощие бяха отведени двама - на 21 и 38 г. По случая беше образувано досъдебно производство за нанасяне на телесна повреда.

Въпреки усилията на лекарите обаче, единият от пострадалите издъхнал. След фаталния изход се очаква прокуратурата да промени квалификацията на деянието и да разследва причиняване на смърт.

Полиция в Шекер махала.

