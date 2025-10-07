Почина единият от ранените при меле в Шекер махала

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

43-годишният мъж издъхнал след няколкодневен престой в болница

Единият от пострадалите при меле в пловдивската Шекер махала е издъхнал в болницата, научи "24 часа" от запознати с разследването.

Около 23 ч. на 30 септември двама 43-годишни мъже от квартала потърсили медицинска помощ в Спешното. Лекарите установили, че те са пострадали в бой с други жители на махалата.

След случилото се в ареста за денонощие бяха отведени двама - на 21 и 38 г. По случая беше образувано досъдебно производство за нанасяне на телесна повреда.

Въпреки усилията на лекарите обаче, единият от пострадалите издъхнал. След фаталния изход се очаква прокуратурата да промени квалификацията на деянието и да разследва причиняване на смърт.