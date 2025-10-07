Пускат Никола Николов-Паскал да се лекува в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никола Николов-Паскал, сочен за контрабандист номер 1, задържан по аферата с Агенция "Митници", пътува до Германия за лечение. Това съобщи "България Днес".

Софийският градски съд даде разрешение на спрягания за топконтрабандист да замине за Германия. Причината е, че Паскал имал нужда от специално лечение, защото имал тумор в мозъка и болно сърце, а най-доброто лечение се предлагало именно там.

Паскал вече е бил веднъж в Германия за няколко дни, но се е върнал у нас.

