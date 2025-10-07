ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пускат Никола Николов-Паскал да се лекува в Германия

Никола Николов-Паскал СНИМКА: Юлиян Савчев

Никола Николов-Паскал, сочен за контрабандист номер 1, задържан по аферата с Агенция "Митници", пътува до Германия за лечение. Това съобщи "България Днес". 

Софийският градски съд даде разрешение на спрягания за топконтрабандист да замине за Германия. Причината е, че Паскал имал нужда от специално лечение, защото имал тумор в мозъка и болно сърце, а най-доброто лечение се предлагало именно там.

Паскал вече е бил веднъж в Германия за няколко дни, но се е върнал у нас.

Повече по темата четете в "България днес" 

