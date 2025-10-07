ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

11 улични лампи в пловдивски квартал угаснаха след катастрофа

24 часа Пловдив онлайн

1280
Увреденият след инцидента стълб. Снимки: Фейсбук/Тони Стойчева - кмет на район "Западен"

11 улични лампи в участъка от ул. "Просвета" до ул. "Елин Пелин" в пловдивския квартал "Прослав" не светят след пътнотранспортно произшествие, при което е увреден уличен стълб. Това съобщи кметицата на район "Западен" Тони Стойчева. 

"Компетентните институции са уведомени. Общинското предприятие "Градини и паркове" ще извърши необходимата обработка на дърветата, а "Организация и контрол по транспорта" - ремонт на електрозахранването", посочи тя. Стойчева е била уверена, че уличното осветление ще бъде възстановено в най-кратки срокове. 

Увреденият след инцидента стълб. Снимки: Фейсбук/Тони Стойчева - кмет на район "Западен"

