Външно: Призоваваме за освобождаване на заложниците и спиране на войната в Газа

Министерство на външните работи (МВнР)

На тази дата призоваваме за незабавното освобождаване на всички заложници, за прекратяване на войната и насилието и за път към мир и сигурност за всички, написаха в "Екс" от Министерството на външните работи (МВнР). 

Израел отбелязва днес втората годишнина от 7 октомври 2023 г., най-кървавия ден в историята си, на фона на непреки преговори между радикалната палестинска групировка "Хамас" и израелското правителство в Египет, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците в Газа и за край на войната, опустошила този населен с палестинци анклав, посочва Франс прес.

Две години след терористичната атака на "Хамас" срещу Израел, България отдава почит на многобройните невинни жертви и изразява солидарност с техните семейства, както и с всички, които все още са държани като заложници в Газа, заявиха още от МВнР.

