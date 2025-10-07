Едва 7 % социално слаби досега искат да се отопляват на ток в Пазарджишко

До 31 октомври се подават заявления за целевата помощ за отопление. От подадените към момента 17 830 заявления в област Пазарджик само 7 % са за отопление с електроенергия, предпочитаният ресурс остават дървата и въглищата. Това информираха от Регионалната дирекция "Социално подпомагане" в областния град.

Отпусната и изплатена е вече помощта на 15 188 лица и семейства в размер над 9 милиона лева за област Пазарджик. Отказано е подпомагане по 1 584 заявления – декларации. Подадените заявления в област Пазарджик са с близо 1 000 в повече за същия период през 2024 година. Най-много заявления са постъпили в дирекция „Социално подпомагане" – Велинград, обслужваща общините Велинград и Сърница – 4 590 и в дирекцията в Пазарджик за общините Пазарджик и Лесичово – общо 4 500. След тях се нареждат ДСП – Септември с 3 200 и Пещера с 2 300.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в Дирекциите „Социално подпомагане" по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на НОИ и НАП, с квалифициран електронен подпис или по пощата.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г.. Размерът се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика. За този отоплителен сезон 2025/2026 г. е 121,34 лв. месечно или общо 606,70 лв. и се изплаща чрез ДСП по настоящ адрес на правоимащите лица и семейства.

Всички дирекции в област Пазарджик консултират и приемат заявления - декларации и по населените места извън общинските центрове, в рамките на задължителните си посещения по графици, с които са запознати кметовете на селата в област Пазарджик.

Информация за контактите за връзка с ДСП в област Пазарджик са достъпни на следния електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi. Заявления-декларации може да се получат от офисите на ДСП или да се изтеглят от електронната страница на Агенцията за социално подпомагане.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.

За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда" най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се предоставя, при отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане. При отопление с твърдо гориво - в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане или на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

Предпочитано остава отоплението с твърдо гориво – 16 470 жители на област Пазарджик са заявили, че ще се отопляват с дърва и въглища. Само 1 350 са постъпилите заявления за отопление с електроенергия и едва 4 са тези за природен газ. Те са за общините Пазарджик, Лесичово, Панагюрище и Стрелча. В останалите 8 общини заявленията-декларации са за отопление с дърва и въглища.