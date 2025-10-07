Заради случай на агресия във Филиала към Центъра за спешна медицинска помощ в Нови пазар, oбщината ще финансира изграждането на допълнително видеонаблюдение. Към този момент вече е инсталирана система с действащ Паник бутон, стана ясно на среща, инициирана от председателя на Общинския съвет Иван Ганчев. Присъства кметът Георги Георгиев, началникът на Районното полицейско управление в града, д-р Хамди Авджъ, председател на Здравната комисия в Общинския съвет и лекар от Спешна медицинска помощ, общински съветници, служители на Телепол Шумен, съобщиха от Пресцентъра на Община Нови пазар.

Основната тема, която се дискутира беше осигуряването на спокойна и безопасна среда за медицинските екипи в центъра, уточниха от местната администрация.

Бяха обсъдени и последващи мерки, в това число официално искане до Министерството на здравеопазването, за осигуряване на необходимите ресурси и финансиране за обезпечаване на Центровете за спешна медицинска помощ с охрана.