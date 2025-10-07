По проекта ще се закупят електромобил и зарядна станция за социалните услуги, като се очаква постигането на 50% икономия на енергия.

На 3 октомври 2025 г. Община Шумен получи решение за предоставяне на 750 хил. лева от Механизма за възстановяване и устойчивост. С тях ще се финансира проектното предложение на Община Шумен за изпълнение на инвестиция BG-RRP-13.009 – „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност, и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“. Проектът включва две дейности, които ще се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

По първата ще се инсталират фотоволтаични системи на стойност 636 479,53 лева с ДДС на седем сгради на социални услуги – една в с. Васил Друмев и шест в град Шумен. По втората ще се закупи електрически автомобил, ще се обособи паркомясто и ще се монтира зарядна станция в Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ на обща стойност до 113 600 лева.

В резултат на проекта седем от десетте съществуващи социални услуги в община Шумен, делегирани от държавата дейности, ще постигнат икономия от около 50% на годишното си потребление на енергия, произведена от невъзобновяеми източници. Сградите по проекта са:

Проектът цели да повиши енергийната ефективност, да намали енергийната зависимост на услугите в община Шумен и да подобри оперативната устойчивост в социалния сектор. Той изпълнява целите за намаляване зависимостта от изкопаеми горива и прехода към чиста мобилност съгласно Плана REPowerEU, Европейската соларна стратегия и Зеленият пакт на ЕС.

Предстои Община Шумен да сключи договора за получаване на финансирането и да започне изпълнението на проекта.