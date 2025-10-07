Иззеха 430 грама канабис от жилище в Троян

Канабис с тегло около 430 грама е иззет от жилище в Троян, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч. По случая в местното полицейско управление е задържан 24-годишен мъж от Троян за притежание на наркотични вещества.

На 6 октомври в хода на предприети оперативни действия криминалисти от Районното полицейско управление в Троян са извършили проверка в обитавано от мъжа жилище в града, където са открили и иззели кутия с размери 30 на 20 см, пълна със суха зелена тревиста маса. Общото тегло на веществото, което при полеви тест за наркотици е реагирало на канабис, и кутията е 430 грама. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

Също в Троян, около 20:40 часа, полицейски служители са извършили проверка на 20-годишна, криминално проявена, като непосредствено преди това са забелязали, че изхвърля на земята кутия от цигари. В кутията е открито пакетче със суха зелена тревиста маса – канабис и обгоряла цигара, която при полеви тест е реагирала положително също на канабис. Жената е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство и работата по него продължава.