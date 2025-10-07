Красимир Вълчев в Пловдив: Предметът "Добродетели и етика" няма да стартира от 2026-2027 г. (Видео)

Ще говоря с митрополит Николай, за да се запознаем с опасенията му, ще имаме програма "Православно християнство", обясни просветният министър

Той призна, че има недостиг на места в студентските общежития

Законопроектът за въвеждането на предмета "Добродетели и етика" не е приет, имаме затруднения и с отпечатването на учебници, което прави почти невъзможно въвеждането му от началото на учебната 2026-2027 г. Това каза в Пловдив министър на образованието Красимир Вълчев. Според него след приемането на законовия текст учителите ще бъдат обучени бързо.

Преди месец в интервю за "24 часа" митрополит Николай изрази опасения, че може да се стигне до нови протести, защото учебната програма няма да акцентира върху православното християнство, а ще има по малко и ислям, будизъм, а може би и "индиански танци".

"Очевидно трябва да поговорим с владиката и да се запознаем с притесненията му, ще имаме програма "Православно християнство", заяви Вълчев. Той уточни, че никое дете няма да бъде карано да учи дадена религия против волята си. И добави, че за сформиране на група по религия ще са необходими минимум 6 деца, ако няма достатъчно желаещи, часовете ще са по "Добродетели и етика". "Програмата няма да бъде одобрена, преди да има относително съгласие от всички страни", обобщи той.

Красимир Вълчев коментира и сигналите за насилие над дете от учителка в детска градина в Каблешково. "Случаят се разглежда с цялата необходима сериозност и отговорност. Към момента няма как да бъдат поставени камери в детските градини, защото това е свързано с личните данни на децата", каза министърът. По думите му той е назначил проверка по случая в Каблешково, но прокуратурата трябва да установи дали е имало насилие. "Ако бъдат констатирани нарушения, ще търсим дисциплинарна отговорност от виновните", допълни Вълчев.

Министърът на образованието откри изцяло обновената сграда на студентско общежитие „Чайка 1" в Пловдив. Ремонтът е осъществен със средства по програмата на МОН за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития. "Близо 30 общежития в страната се ремонтират и едно по едно се въвеждат в експлоатация. Имаме недостиг не места, особено в София, въпреки че не увеличен държавният прием", обясни просветният министър.

По-рано през деня той преряза лентата и на новата детска градина "Мир" в Асеновград.