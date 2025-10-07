От първи ноември зареждат банки, пощи и търговци с евро

На първи ноември започва първоначалното зареждане с евро банкноти и евро монети на банките, търговците и "Български пощи". Микро предприятията ще могат да обменят до 10 000 евро пет дни преди Нова година, когато в страната ни се въвежда единната европейска валута. От 1 декември пък в банките и пощите започва продажбата на т. нар. стартови комплекти с евро монети - набор от всички номинали на евро монетите с българска национална страна.

"Всеки един от нас ще може да си ги закупи, за да ги разгледа и да се запознае с тях. Те са на стойност 20 лв. за физически лица и са само за запознаване, не и за разплащане", обясни главният касиер на БНБ Стефан Цветков на информационна среща за еврото в Габрово.

Вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на културата Мариан Бачев, заместник-финансовият министър Методи Методиев, представител на туристическото министерство и кметът Таня Христова разясняваха пред представители на местните власти, териториални структури, бизнеса и гражданите, стъпките и митовете около преминаването към еврото.

Вицепремиерът Томислав Дончев обясни, че влизането в еврозоната не е автоматично обещание за благоденствие, но е възможност. Съзря най-голям риск от измами при обмен на левове в евро в малките населени места. "За мен най-големият риск е злоупотреба, все пак хората още не познават новите купюри, ще има големи суми пари в обращение и активизиране на криминалния контингент при обмяната в селата. МВР бди, предупредени са в аванс, надявам се да вземат адекватни мерки", каза Томислав Дончев.

Според него е важно и всички електронни системи на държавата да бъдат в състояние от 1 януари да превключат от лев на евро. "Не можем да разчитаме да видим дали системите работят на първи януари. Пробни превключвания или стрес тестове трябва да има преди това, но мисля, че повечето големи системи са готови", посочи той. Страховете от въвеждане на еврото ще бъдат преодолени за месеци, след което ще остане да комбинираме ползите, допълни Дончев.

По-малко от 90 дни, преди старта на пазаруването с евро експертите увериха, че още на 1 януари в касите на всички търговци ще има достатъчно евро монети и евро банкноти, за да може да стартира нормалния оборот.

Темата за еврото е не само икономическа, но и културна, защото чрез българските символи на гърба на монетите милиони европейци ще могат да се докоснат до българската култура, каза министърът на културата Мариан Бачев.Той подчерта, че двойното обозначение на цените в левове и евро, което действа от 8 август, не е повод за повишаване на стойността на културните услуги и продукти. Всяко увеличение може да се прави само при реални икономически фактори и винаги прозрачно, посочи Бачев.

За творците и културните институции пък еврото носи и конкретни ползи - то ще улесни международните участия и турнета, защото отпада нуждата от превалутиране и се спестяват излишни разходи и забавяния на хонорари, авторски права, такси, разходи. Според министъра еврото ще даде и по-добър достъп до европейско финансиране, до програми като "Творческа Европа", "Еразъм +". Инициативите за културно наследство работят в евро, а за институциите това ще означава по-лесно планиране, по-надеждна отчетност, повече конкурентоспособност при кандидатстване за писатели музиканти и преводачи.

Ползите ще се усетят и в културния туризъм с привличане на значително повече туристи. Бачев напомни, че в Габрово функционират единственият по рода си Регионален етнографски музей на открито "Етър", Музеят на хумора и сатирата, Драматичният театър, а отскоро и новосъздаденият с постановление на Министерски съвет Регионален център за съвременно изкуство "Кристо и Жан Клод".

"Когато погледнем отвъд практическите измерения, виждаме и символиката - българските символи върху монетите - Свети Паисий Хилендарски, Свети Иван Рилски, Мадарския конник, ще станат част от общоевропейския разказ, ще бъдат разпознавани от милиони хора на континента и културата ни ще получи още една форма на видимост", каза още Бачев.