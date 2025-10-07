Общината чисти опасни парчета бетон от моста на бул. "Цариградско шосе"

Аварийно обезопасяване на моста на бул. "Цариградско шосе", от който в петък се откърти парче бетон и падна върху преминаваща кола е възложила Столичната община. Екип на общинската аварийна дирекция е извършил обрушване на засегнатите елементи от конструкцията на моста, който се намира над бул. „Ал. Малинов" в район "Младост". Не е застрашена целостта и устойчивостта на мостовата конструкция, съобщиха от Столичната община.

От там добавят, че е извършен и допълнителен обстоен оглед на конструкцията от представители на общинското направление „Обществено строителство" и е взето решение да се извърши превантивно почистване от потенциално опасни парчета бетон.

При въвеждането на новата структура на Столична община се предвижда да бъде създаден специализиран отдел за обследване и следене на състоянието на мостовите съоръжения на територията на общината към направление „Обществено строителство". Припомняме, че предложението за създаване на такъв беше отхвърлено на заседание на Столичен общински съвет в началото на годината.