Депутатка извозва отпадъците от столичния район "Красно село" с личната си кола

Депутатката от "Демократична България" Елисавета Белобрадова извозва отпадъците от столичния район "Красно село" с личния си автомобил.

Това съобщи самата тя във фейсбук профила си, а до ситуацията се стигна, след като в неделя "Красно село" и "Люлин" останаха без фирми, които да извозват боклука. От 5 до 19 октомври общината обяви криза за двата района, като за този период събирането на боклука се поема от Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). До това се стигна, след като единственият останал кандидат - консорциум с участието на фирма, близка до Христофорос Аманатидис-Таки, предложи двойно по-висока цена от прогнозната стойност на общината. До неделя за двата района се плащаше по 144 лв. на тон.

"За всички е ясно, че започна битката за София срещу мафията. Първите квартали, които са обект на този натиск, са "Красно село" и "Люлин", написа Белобрадова във фейсбук.

По думите й се хвърлят и допълнителни боклуци не от жителите, а от "онези, които искат градът да изглежда безпомощен и на колене пред Таки".

+Затова днес реших да не чакам. Купих най-здравите чували от Кауфланд – 240 литрови – напълних ги с боклук от контейнера в квартал "Красно село" и ги докарах в контейнерите в моя квартал, където събирането върви по график. Надявам се до довечера да направя още няколко такива курса", пише депутатката.

Тя се обърна и към всички софиянци и призова който може да помогне.

"Благодаря на жителите на "Красно село" и "Люлин", които вече се самоорганизират и сортират отпадъците си. Моите десет чувала сами няма да променят нищо. Но всички ние заедно можем. В един град живеем, и това засяга всеки от нас".