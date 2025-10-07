104 деца са отпаднали от образователната система в региона на Велико Търново, за 531 няма данни

531 деца и ученици са с незададен статус, а отпадналите от образователната система са 104, като учениците са 72-ма. Липсва информация за статуса на 48 подрастващи, незаписани в учебни заведения са 22 деца и ученици, а 327 се водят, в чужбина. Тези данни за област Велико Търново към 30 септември изнесоха експерти на среща при областния управител Юлия Ликоманова - Мутафчиева. На заседанието по проблемите на отпадащите от училище, агресията и ранните бракове присъстваха Здравка Минчева – началник на Регионално управление на образованието /РУО/, представители на общинските администрации, на Дирекциите за социално подпомагане в региона, РЗИ, както и на ОД на МВР-Велико Търново.

Представителите на общинските администрации от региона посочиха, че са обезпокоени от големия брой подрастващи, напуснали страната.

По време на работната среща Пенка Игнатова- директор на Дирекция „Образование" към Община Велико Търново, обърна внимание на ролята на образователните медиатори, за резултатите от тяхната дейност и постави въпроса за засилване контрола върху работата им.

„Ескалират случаите на агресия сред младите хора", предупреди шефката на РУО Здравка Минчева.

От Дирекция социално подпомагане –Стражица алармираха за увеличаване на случаите на непълнолетни майки, както и за честите прояви на агресия сред подрастващите. Заради това бе предложено на следващите работни заседания да присъства и представител на прокуратурата.

Инспектор Ивелин Иванов от Сектор „Противодействие на криминалната престъпност" към ОДМВР-Велико Търново разясни, че Главна дирекция на националната полиция е стартирала национална програма за превенция на ранните бракове.

„Проблемът е сериозен. Имаме изготвени графици за изнасяне на лекции пред ученици и техните родители за ранните бракове, ражданията от непълнолетни лица и за агресията сред младежите", обясни инсп. Ивелин Иванов.

На финала на заседанието бе решено да се подпомогне инициативата на МВР с участието на експерти от други отговорни институции, а беседите да се провеждат регулярно.