Хората в Калояново се страхуват от наводнения, в коритото на река Стряма има отсечени клони

Надяваме се на спешна реакция от държавата, за да не попаднем в ситуация, подобна на тази в Черноморието, коментира кметът на общината

В коритото на река Стряма на територията на община Калояново има множество натрупани отсечени дървета, клони и други растителни отпадъци, които има опасност да бъдат повлечени при преминаването на високи води и да се образува бент, вследствие на което да се стигне до преливане. Това констатира проверка, назначена от кмета Младен Кичев след подадени множество сигнали от притеснени граждани до община Калояново.

Река Стряма минава през почти всички населени места на община Калояново, но през имоти, които са държавна публична собственост, и е извън границите на урбанизираните територии на общината. Изключение прави само участък от 270 м в землището на село Черноземен, но там не е установено наличието на дървесина, няма наноси и коритото там е почистено, съобщават от общината.

Вследствие на проверката е изготвен констативен протокол и снимков материал, които са изпратени до областната управа.„Надяваме се на спешна реакция от държавата, за да не попаднем в ситуация, подобна на тази в Черноморието", коментира кметът на общината Младен Кичев.

Констативният протокол е изпратен и до други компетентни институции.