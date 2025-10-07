Вижте какво решава кабинетът в сряда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 8 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за отменяне на решението по т. 1 от Протокол № 24 от заседанието на Министерския съвет на 10 юни 2025 г. и за одобряване на актуализиран проект на Меморандум за разбирателство между Европейския съюз и Министерския съвет на Република България относно изискванията за качество за сигурност, свързани с връзката към мрежата TESTA (Трансевропейската мрежа за телематични услуги) EuroDomain, създадена по Програма „Цифрова Европа".

Внася: министър-председателят

2. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2013 г.

Внася: заместник министър-председателят

3. Проект на Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Внася: заместник министър-председателят

4. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят

5. Проект на Постановление за изменение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

6. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", част „Вътрешни работи", което ще се проведе на 14 октомври 2025 г. в Люксембург.

Внася: министърът на вътрешните работи

7. Проект на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот - публична държавна собственост, на Националната агенция за приходите.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие в 6-ата сесия на Българо-узбекската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която ще се проведе на 20 и 21 октомври 2025 г. в гр. Ташкент, Република Узбекистан.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-466/25 на Съда на Европейския съюз, Европейската комисия срещу Република България, образувано по повод предявена искова молба на основание чл. 258, втора алинея и чл. 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на енергийните министри на държавите - членки на Европейския съюз, проведено на 4 и 5 септември 2025 г. в Копенхаген.

Внася: министърът на енергетиката

12. Проект на Решение за одобряване на позицията и за даване на съгласие Република България да участва по Дело С-285/25, Lurdos пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Унгария.

Внася: министърът на правосъдието

13. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие", което ще се проведе на 13 октомври 2025 г. в Люксембург.

Внася: министърът на правосъдието

14. Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 294 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване", проведено на 16 септември 2025 г. в Копенхаген.

Внася: министърът на здравеопазването

16. Проект Решение за присъединяване на Република България към Декларацията от Ютланд: изграждане на безопасен онлайн свят за непълнолетните (т.нар. Декларация от Ютланд).

Внася: министърът на електронното управление

17. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България.

Внася: министърът на правосъдието

18. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Внася: министърът на здравеопазването