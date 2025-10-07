Надежда Бобчева: Случващото се с боклука е парад на алчността и наглостта

Парад на алчността и наглостта. Така нарече обществената поръчка и последвалата криза с боклука в столичните райони "Красно село" и "Люлин" зам. кметът на София по екология Надежда Бобчева пред Би Ти Ви.

Случва се един опит за грабеж от хора с прякори, които са свикнали да работят така още от 90-те години. Тази обществена поръчка се превърна в парад на алчността и наглостта. На наглостта, защото на единия кандидат му запалиха камионите. Тя се отказа от едната оферта, но остана в другата и там цената им бе под нашата прогнозна. На другия кандидат, чуждестранна фирма, се случи така, че лицензът, който му бе издаден, МОСВ му го отне, каза Бобчева.

Това е опит за грабеж на всеки един от нас по непазарен начин да бъдат взети нашите пари. В краткосрочен план мобилизираме целия си ресурс. 12 камиона работят на терен. Общините Панагюрище, Елин Пелин и Ботевград ще ни предоставят сметопочистваща техника. Така че ще има нови графици и ще оптимизираме процеса, посочи тя. Този уикенд щяло има акция с доброволци. Тя ще е с цялостна оборка. Според Бобчева така ще се изчисти всичко.

Генералното решение е да подпишем договор за тази зона. Днес в общинския съвет имаше дебат по тази тема. Общинското дружество "Софекострой" ще получи помощ, за да се закупи техника. Те нямат техника и капацитет в момента. Но с помощта ще вземат техника и ще наемат хора, каза Бобчева. Сумата, която дружеството посочило, било 9 млн. лева.