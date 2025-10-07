Русе ще отбележи Световния ден на психичното здраве с турнир по UNO

Във връзка със Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва на 10 октомври, на 9 октомври /четвъртък/ от 16 часа пред Паметника на свободата ще се проведе турнир по UNO - настолна игра с карти, организиран от Превантивно-информационния център по наркотични вещества – Русе и техните доброволци, съвместно с Общинския младежки дом и Младежкия парламент и със съдействието на Община Русе, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Инициативата цели да насочи общественото внимание към значението на психичното здраве и да насърчи социалната ангажираност, позитивното общуване и активния начин на живот сред младежите и гражданите.

Участие в турнира могат да вземат всички желаещи, без ограничение във възрастта. Организаторите са предвидили награди за първо, второ и трето място, а останалите участници ще могат да се включат в томбола с поощрителни награди.

В рамките на събитието ще се проведе и специална сесия по себепознание, водена от специалист от Превантивно-информационния център, по време на която участниците ще имат възможност да използват метафорични карти за изследване на лични теми и развитие на емоционалната осъзнатост.

Организаторите са предвидили събитието да се проведе в сградата на Община Русе на ул. „Княжеска" 8 при неблагоприятни метеорологични условия.