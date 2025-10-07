ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Царево: Разпространяват фалшиви новини за загинали и снимки от 2023 г.

2076
Така изглеждаше Лозенец на 3 октомври Снимка: Николай Георгиев, фейсбук групата "Всичко за Лозенец"

Фалшиви новини за загинали при наводнението в Лозенец и снимки на бедствието от преди 2 години се разпространяват в социалните мрежи. Това съобщиха от община Царево във фейсбук страницата си. 

"При локалното наводнение днес в Лозенец няма сигнали за бедстващи и пострадали. Призоваваме към отговорно поведение. В тези 5 денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарна служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни!", пишат от общината. 

Фалшиви новини със снимки от бедствието през 2023 г. се разпространяват в социалните мрежи. При локалнлто наводнение...

Публикувахте от Община Царево в Вторник, 7 октомври 2025 г.

Оттам са прикачили скрийншот от фейсбук публикация на жена, която пише за двама загинали и трима в неизвестност след наводнението в Лозенец днес. 

От кметството в Лозенец също излязоха с позиция, че тази информация не отговаря на истината и към момента няма изчезнали, загинали или хора, които бедстват. 

❗ИЗЯВЛЕНИЕ❗ по повод разпространена невярна информация за загинали и изчезнали хора в резултат на дъждовете в с....

Публикувахте от Кметство Лозенец в Вторник, 7 октомври 2025 г.

