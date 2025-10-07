Община Царево: Разпространяват фалшиви новини за загинали и снимки от 2023 г.

Фалшиви новини за загинали при наводнението в Лозенец и снимки на бедствието от преди 2 години се разпространяват в социалните мрежи. Това съобщиха от община Царево във фейсбук страницата си.

"При локалното наводнение днес в Лозенец няма сигнали за бедстващи и пострадали. Призоваваме към отговорно поведение. В тези 5 денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарна служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни!", пишат от общината. Фалшиви новини със снимки от бедствието през 2023 г. се разпространяват в социалните мрежи. При локалнлто наводнение... Публикувахте от Община Царево в Вторник, 7 октомври 2025 г.

Оттам са прикачили скрийншот от фейсбук публикация на жена, която пише за двама загинали и трима в неизвестност след наводнението в Лозенец днес.