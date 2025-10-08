Минаваш пак курс за първа помощ, ако ти вземат книжката за нарушения

Шофьори на автобуси и таксита ще си опресняват знанията и преди да им бъде подновено свидетелството за управление

Всички шофьори, които са останали без книжка, защото са загубили контролните си точки след нарушения на пътя, ще трябва да преминават отново курс по първа долекарска помощ. Това предвиждат промени в наредба, изготвени от здравното министерство. В момента такова изискване няма, а за възстановяване на точките се вземат само допълнителни часове в автомобилна школа за обучение на водачи.

Сега се посочва, че останалите без книжка, както и тези, които тепърва ще стават шофьори, ще преминават двудневно обучение по шест часа на ден.

Освен това е заложено въвеждането на

периодично обучение по първа помощ за определени групи водачи,

като акцентът пада върху шофьорите на специализирани автомобили и тези, които превозват пътници, включително и таксиметровите шофьори. За тях се предлага да минават обучение по първа помощ преди издаване или подмяна на свидетелството за управление.

Проектът за промяна на наредбата дава възможност за хибридна форма на обучение – до 50% от теоретичната част ще може да се провежда онлайн. Практическите занятия обаче ще останат изцяло присъствени, тъй като се счита, че реалното овладяване на животоспасяващи техники е от ключово значение.

Предлага се и свързване на базата данни на БЧК за издадените удостоверения за завършено обучение, с държавната информационна система RegiX. Това ще позволи на

институциите автоматично да проверяват дали кандидатът е

преминал курса, без да се изисква хартиено удостоверение.

Според Министерството на здравеопазването промените ще създадат добавена стойност към усилията за по-безопасно движение по пътищата и ще осигурят по-високо качество на обучението, без да се увеличават административните тежести за гражданите.

Цитирани са и данни за 2024 г., според които в България е имало 7173 катастрофи, при които са загинали 478 души, а 9054 са ранени, от които 1888 тежко. Страната ни остава сред държавите в ЕС с най-ниска пътна безопасност. Това налага допълнителни изисквания към водачите, за да може страната ни да изпълни поставената от Европейската комисия цел до 2030 г. броят на жертвите и тежко ранените по пътищата да бъде намален наполовина спрямо 2020 г.