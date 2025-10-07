Заради липса на доказателства, пуснаха от ареста полицай от Петрич, обвинен в отглеждане на канабис

Състав на Благоевградския окръжен съд измени мерките за неотклонение на двама обвиняеми за отглеждане на високорисково наркотично вещество и лично укривателство.

Окръжните магистрати отмениха определение на Районен съд Петрич, с което по отношение на Димитър Чоканов от с. Беласица и полицая Тони Христов е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" и вместо това постанови мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 3000 лв. за Чоканов и мярка за неотклонение „подписка" за служителя на реда.

След преценка на доказателствения материал по отношение на Димитър Чоканов, състав на Окръжния съд в Благоевград прецени, че може да се направи извод, че съпричастността му към престъплението, за което му е повдигнато обвинение е с нисък интензитет, липсва опасност той да се укрие и извърши престъпление. Същият е трудово ангажиран.

По отношение на втория обвиняем – Христов, съдът прецени, че липсва обосновано предположение за авторство към престъплението, за което му е повдигнато обвинение, като Окръжният съд намери, че събраните свидетелските показания не сочат нито време, нито място за извършване на престъплението. Липсват каквито и да е други доказателства въз основа, на които да се направи извод, че обвиняемият Тони Христов е съпричастен към деянието, в което е обвинен. По отношение на Т. Х. не е налице опасност от извършване на престъпление, която да е реална. Същият е с добри характеристични данни и няма опасност да се укрие.

Определението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Двамата мъже бяха арестувани на 27 септември при полицейска акция, след откриването на нива с канабис край с. Беласица.