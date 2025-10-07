Търсят документите на пострадалата Албена в ралито край Варна

Близки на 27-годишната Албена Станчева, която е най-тежко пострадалата от катастрофата на ралито Планинско изкачване „Аладжа манастир" – Варна 2025, призоваха за помощ в социалните мрежи. След инцидента, при който пилотът Нейко Нейков изгуби контрол над автомобила си и той излетя от пътя и се заби в предпазната мантинела, е изчезнало портмонето на младата жена. В него са били и личните ѝ документи .

"Търси се розово портмоне и в частност лична карта на името на Албена Стоянова Станчева - момичето, пострадало тежко при инцидента край Аладжа манастир в неделя. При транспортирането ѝ към болницата се установява, че липсва от дамската ѝ чанта. Вероятно в суматохата е било откраднато и впоследствие изхвърлено някъде", написа Росица Димитрова в групата "Забелязано във Варна".

По думите й от портмонето е необходима само личната ѝ карта, защото близките на Албена изпитват затруднения в болничното заведение, в което е настанена.

27-годишната Албена Станчева е самотна майка на момиченце на 3 години. Намира се в болницата във Варна в критично състояние. Интубирана е, с ампутиран крак и ѝ предстоят много операции.

Състезателната кола на Нейко Нейков се вряза в зрители на ралито Планинско изкачване „Аладжа манастир" – Варна 2025 в неделя. При инцидента загина 60-годишен мъж. Състезателната кола е изпуснала завоя, минала е през мантинелата. При инцидента са пострадали общо 8 души.

Полевият тест за алкохол на водача бил отрицателен, но този за наркотици показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. По-късно кръвната проба за алкохол и наркотици излезе отрицателна.