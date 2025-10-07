Бившият зам.-областен на Пловдив Димитър Керин си купува общинското жилище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Независим оценител посочва, че апартаментът от 65 кв. м на бул. "Мария-Луиза" струва 153 хил. лв.

Бившият зам.-областен управител на Пловдив и дългогодишен член на месния парламент Димитър Керин може да закупи общинското жилище, в което е настанен. Предложението за това е внесено в Общинския съвет.

Керин обитава апартамента на бул. "Мария-Луиза" от 2010 г. и вече има право да стане негов собственик. Площта му е 65 кв. м., а посочената от независим експерт цена е 153 хил. лв. Данъчната оценка е малко под 58 хил. лв. Цената на сделката ще бъде определена от съветниците, тя не може да бъде по-ниска от данъчната оценка.

Преди години покупката на общинско жилище беше повече от изгодна, защото цените бяха доста под пазарните. В случая независимата оценка определя около 2360 лв. за квадрат.

Димитър Керин е инженер по образование и работи по специалността си. Той е лидер на партия "Атака" в Пловдив.