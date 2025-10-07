Управата на "Елените": Всички сгради и съоръжения са изградени законно

"Всички сгради и съоръжения на територията на ваканционно селище "Елените" са изградени законно, по одобрени проекти и с необходимите разрешителни".

Това твърдят от управата на "Елените" в своя позиция, изпратена до bTV.

"В основата на комплекса съществува масивен отводнителен колектор с ширина около 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, който повече от 30 години функционира безпроблемно и отвежда дъждовните води от планината към морето. Въпреки това, при такава безпрецедентна водна маса, дори най-здравите инженерни решения са безсилни пред природата."

Собствена метеорологична станция на ваканционното селище е регистрирала 340 литра дъжд на квадратен метър в рамките на няколко часа. "По данни от други източници и наблюдения в района на Стара планина количеството валежи нагоре по водосбора е било още по-голямо, което обяснява внезапното и масирано придошло количество вода", посочват от "Елените".

"От планинските склонове се спусна внезапна водна вълна, придружена от дървесна маса, наноси и камъни, която причини тежки щети както в района на "Елените", така и в други населени места в страната. Това беше природно бедствие от изключителен мащаб, а не следствие от човешка намеса", заявяват от комплекса.

Ръководството на "Елените" изразява съболезнования към семействата на загиналите и пострадалите при бедствието и се ангажира да подпомогне пострадалите, да съдейства на институциите и да участва в пълното възстановяване на района.

"Не можем да позволим фокусът да се измести от помощта към пострадалите към търсене на виновни там, където няма такива. Призив към държавата: превенцията спасява животи", пише още в позицията.

Хотел "Негреско", за който министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов днес обяви, че е върху речно корито, е изграден върху парцел, собственост на "Холидей вилидж" ЕАД. Дружеството от своя страна е собственост на "Джазуин ентърпрайзис лимитед", офшорна компания, регистрирана на Сейшелите. Неин действителен собственик според Търговския регистър е Михаил Кирияку от Кипър.

През 2016 г. Вълчо Арабаджиев, син на Ветко Арабаджиев, е бил в Съвета на директорите на "Холидей вилидж". Семейство Арабджиеви са участвали в приватизацията на курорта с дружеството "Елените инвест". Това показват справки на bTV в кадастъра и Търговския регистър.

Днес министър Иванов обяви, че от ДНСК са установили липса на документация за две неща. Едното е за корекция на речно корито, което е извършено, за да бъде построен построен хотел "Негреско" и строителна документация и за аквапарка "Атлантида", който потъна.

През 2015 г. в Басейнова дирекция "Черноморски район" е получен сигнал за застрояване на река Дращела в "Елените", съобщиха днес от МОСВ. Проверката на място установила, че реката преминава през цялата територия на вилното селище, като коритото е покрито почти изцяло. Дерето е било покрито в долната част, при устието, в периода 2006-2007 г. Покриването е от мост от общежитие в комплекса до вливане в Черно море. Изградени са един хотел и няколко атракциона.