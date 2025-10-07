ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Даниел Панов разпореди постоянно наблюдение на реките, Белица качи 90 см за 6 часа

Дима Максимова

[email protected]

872
Снзорна система на три точки – кв. „Чолаковци" и с. Пушево за Янтра ,и Килифарево за Белица, на всеки 15 минути дава информация за речните нива.

Реките Янтра и Белица са под постоянно наблюдение заради дъждовете – само през последните шест часа р. Белица повиши нивото си с 90 сантиметра, посочват от община Велико Търново.

Кметът Даниел Панов разпореди непрекъснато да се следят речните корита, особено внимание се отделя на притоците на Янтра в района на Килифарево, Нацовци, Габровци, селата и махалите в Предбалкана и Хаинбоаз.

Към 18 ч. в Килифарево р. Белица е 1,20 метра. Опасното ниво е 2 метра, критичното – 3 метра.

Към момента р. Янтра остава спокойна, нивото й във Велико Търново на точката в кв. „Чолаковци" е 1,10 метър. Тепърва обаче водата от р. Белица ще се влива, затова и в старата столица Янтра е под наблюдение. 3 метра е опасното ниво, 4,50 метра – критичното.

Община Велико Търново разполага със сензорна система на трите точки – кв. „Чолаковци" и с. Пушево за Янтра и Килифарево за Белица, която на всеки 15 минути дава информация за речните нива.

Около 54 литра на квадратен метър е падналият във Велико Търново дъжд през последните 24 часа. Прогнозата за следващите 24 часа е около 60 литра на квадрат.

