Кметът Терзиев връчи плакет на световния шампион Ружди Ружди

Кметът на София Васил Терзиев връчи плакет на световния шампион Ружди Ружди. Това съобщиха от Столичната община.

На световното първенството в Ню Делхи, Индия през септември Ружди спечели шестата си световна титла в тласкането на гюле за хора с увреждания и подобри собственото си върхово постижение с 26 сантиметра, достигайки до 12,94 метра.

„За мен е истинска чест да посрещна в Столичната община световния шампион Ружди Ружди – един голям мъж и българин, голям със своя талант, със своите постижения и със своя дух. Шест световни титли, шест европейски титли, два пъти олимпийски шампион и един път вицешампион – това са огромни постижения, зад които стоят невероятна сила, труд и постоянство," подчерта Васил Терзиев. „Благодаря на Ружди за радостта, която ни носи с всяка своя победа, и за примера, който дава – че никога не бива да се отказваме, а да влагаме усилията си в онова, в което сме добри", допълни още столичният кмет.

Терзиев поздрави и треньора на шампиона - Радостин Тодоров, и председателя на Българската параолимпийска федерация Илия Лалов за спечелената световна титла. „Успехът дори в индивидуалните спортове се дължи на дългогодишните колективните усилия на екипа, който стои зад спортиста и аз се прекланям пред това, което правите", посочи още Терзиев.

Столичният кмет отправи пожелание общините и държавата да се включват по-активно в подготовката на спортистите, а не само „на финалната отсечка, когато идват със спечелените медали". Според него истинската работа е преди това и тя започва с инвестиции в базата и в подготовката на децата от най-ранна възраст. През тази година Столичната община инвестира над 6 300 000 лева за развитие на спорта, което е ръст с 1 300 000 лв. от предходната година. Ежегодно се предоставя и финансиране в размер на 1 950 000 лева за спортни клубове, развиващи олимпийски спортове, допълват от „Московска" 33. Традиционно биват подпомогнати над 115 лицензирани спортни организации, като в проектните дейности се отчита ръст в обхвата на деца, ученици и младежи, занимаващи се професионално със спорт. 2 000 000 лева ще бъдат инвестирани в подобряване на спортна инфраструктура със свободен достъп, разположена в междублокови пространства и паркова среда.

По време на срещата Васил Терзиев и Илия Лалов се договориха през следващата година в София да бъдат проведени игри за деца с увреждания, които да мотивират младите таланти да се занимават със спорт. През тази година за пръв път се изграждат и първите стрийт фитнес площадки за хора с увреждания.

На церемонията присъства и зам.-кметът Надежда Бачева, която връчи плакети на треньора на Ружди Ружди Радостин Тодоров и на председателя на Българската параолимпийска федерация Илия Лалов.

При пристигането си в България Ружди Ружди беше посрещнат от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Човек в ситуацията на Ружди Ружди успя да вземе 12 титли - шест световни, шест европейски и две олимпийски, а това показва, че когато човек има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко, каза Гуцанов.