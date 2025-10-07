ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Вярвам, че ще има споразумение за мир в Газ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21452504 www.24chasa.bg

Кметът Терзиев връчи плакет на световния шампион Ружди Ружди

740
Ружди Ружди

Кметът на София Васил Терзиев връчи плакет на световния шампион Ружди Ружди. Това съобщиха от Столичната община.

На световното първенството в Ню Делхи, Индия през септември Ружди спечели шестата си световна титла в тласкането на гюле за хора с увреждания и подобри собственото си върхово постижение с 26 сантиметра, достигайки до 12,94 метра.

„За мен е истинска чест да посрещна в Столичната община световния шампион Ружди Ружди – един голям мъж и българин, голям със своя талант, със своите постижения и със своя дух. Шест световни титли, шест европейски титли, два пъти олимпийски шампион и един път вицешампион – това са огромни постижения, зад които стоят невероятна сила, труд и постоянство," подчерта Васил Терзиев. „Благодаря на Ружди за радостта, която ни носи с всяка своя победа, и за примера, който дава – че никога не бива да се отказваме, а да влагаме усилията си в онова, в което сме добри", допълни още столичният кмет.

Терзиев поздрави и треньора на шампиона - Радостин Тодоров, и председателя на Българската параолимпийска федерация Илия Лалов за спечелената световна титла. „Успехът дори в индивидуалните спортове се дължи на дългогодишните колективните усилия на екипа, който стои зад спортиста и аз се прекланям пред това, което правите", посочи още Терзиев.

Столичният кмет отправи пожелание общините и държавата да се включват по-активно в подготовката на спортистите, а не само „на финалната отсечка, когато идват със спечелените медали". Според него истинската работа е преди това и тя започва с инвестиции в базата и в подготовката на децата от най-ранна възраст. През тази година Столичната община инвестира над 6 300 000 лева за развитие на спорта, което е ръст с 1 300 000 лв. от предходната година. Ежегодно се предоставя и финансиране в размер на 1 950 000 лева за спортни клубове, развиващи олимпийски спортове, допълват от „Московска" 33. Традиционно биват подпомогнати над 115 лицензирани спортни организации, като в проектните дейности се отчита ръст в обхвата на деца, ученици и младежи, занимаващи се професионално със спорт. 2 000 000 лева ще бъдат инвестирани в подобряване на спортна инфраструктура със свободен достъп, разположена в междублокови пространства и паркова среда.

По време на срещата Васил Терзиев и Илия Лалов се договориха през следващата година в София да бъдат проведени игри за деца с увреждания, които да мотивират младите таланти да се занимават със спорт. През тази година за пръв път се изграждат и първите стрийт фитнес площадки за хора с увреждания.

На церемонията присъства и зам.-кметът Надежда Бачева, която връчи плакети на треньора на Ружди Ружди Радостин Тодоров и на председателя на Българската параолимпийска федерация Илия Лалов.

При пристигането си в България Ружди Ружди беше посрещнат от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Човек в ситуацията на Ружди Ружди успя да вземе 12 титли - шест световни, шест европейски и две олимпийски, а това показва, че когато човек има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко, каза Гуцанов.

Ружди Ружди

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)