Възлагат чистенето на "Люлин" и "Красно село" на общинската "Софекострой", набавят й техника (Обзор)

Терзиев за кризата с боклука: Това е сблъсък на два свята ­ на тези с прякори и на свободните граждани

Столичната община върви към вариант да възложи сметоизвозването на районите “Люлин” и “Красно село” на общинското дружество “Софекострой”. Това вероятно ще стане с бърза ин хаус процедура със срок 30 месеца - при нея публични възложители възлагат поръчка на собствено дружество или подразделение, без да се използват външни изпълнители или доставчици.

Първо обаче на общинското дружество ще бъде купена и наета техника. Това стана ясно на заседанието на екокомисията към СОС, на което бе изслушана зам.-кметът на София по екология Надежда Бобчева за кризата в двата района.

За да се обяви новата поръчка, общината първо трябва да прекрати процедурата за зоната с двата района, която е част от мегапоръчката за чистенето на столицата в следващите 5 г. Според Бобчева това ще се случи

до края на седмицата, като се очаква да бъдат обявени решения за всичките 7 зони от мегапоръчката.

Отсега е ясно, че нова процедура трябва да се обяви за зоната с районите “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”, за която не остана нито един кандидат. По неофициална информация там вариантът е пряко договаряне за срок от 5 г. Вероятно договор ще се сключи с единствения чуждестранен кандидат - турската “Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве дъш Тиджарет Лимитид Ширкети - клон София КЧТ” за почистването на “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”. Всъщност тя е единствената, дала оферта дори под прогнозната цена на общината. Договор може да има и с варненската “БКС Чистота” за “Искър”, “Панчарево” и “Кремиковци”. Но офертата им, която е с 4 млн. лв. по-висока от прогнозната, се проверява, тъй като същият кандидат е останал единствен и за зоната с “Банкя”, “Връбница” и “Нови Искър”. Там обаче е дал оферта, 2 пъти по-висока цена от тази, заложена от общината. Затова за тези три квартала, както и за зоните със “Средец”, “Лозенец”, “Студентски”, “Възраждане”, “Оборище” и “Триадица”, вероятно също ще бъдат обявени нови процедури. Причината е, че кандидатите да ги чистят искат 4 пъти повече от прогнозната стойност.

Кметът Васил Терзиев вече обясни, че ако приеме тези цени, такса смет на домакинствата трябва да се увеличи до 10 пъти, като се добави и влизането на принципа “замърсителят плаща” при изчислението ѝ от догодина.

Новите процедури обаче ще са за 30 месеца (а не 5 години), което означава, че общината трябва да намали изискванията към кандидатите.

“Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята - на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост. Можех да оставя нещата да се случват, както са се случвали досега - най-лесно е “то така си беше”. Избрах да не позволя хората, които десетилетия тъпчат града и държавата, да успеят да извият ръцете на софиянци и сега. Не защото съм герой, а защото всеки от нас трябва да намери куража да каже “стига”, написа във фейсбук Терзиев. Както е известно, новият кандидат да чисти “Люлин” и “Красно село” е консорциум с участието на фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис -Таки, а досегашният бе компания на Румен Гайтански-Вълка.

Кметът добавя, че е обнадежден, защото вижда градът да се събужда - хората по кварталите си помагат и сами организират почистването.

“Това е София, в която вярвам. София на събудените, на активните и можещите”, пише в емоционален пост Терзиев.

Според него изборът е между страха и безверието и “да живеем в нормален, честен и свободен град”.

“Сега е моментът.

Не за да спасим нечия политическа кариера - аз имам какво да правя

с живота си. А за да спасим вярата, че можем да градим общо бъдеще, че не сме сами, че можем да се изправим, без да чакаме спасител. Всеки от нас може да бъде герой в тази ситуация, а не зрител. Изберете да бъдете такива. Истинската сила е у вас. Противникът има пари и влияние, но ние имаме едно, което те никога няма да имат - общност, достойнство и вяра. Една София. Един народ. Един избор - да не се предаваме”, зове той.

На въпрос на “24 часа” какво ще се случи след 19 октомври, когато изтича двуседмичният кризисен период, обявен от общината, заместничката му Бобчева обясни, че сметоизвозването в “Люлин” и “Красно село” ще продължи със собствени средства. В момента то се извършва от Столичното предприятие за третиране на отпадъци. През този период обаче общината ще набави допълнителна техника, за да може услугата да се предоставя нормално, а не в условия на извънредност. Първият вариант беше чистенето да поеме именно “Софекострой”.

Три общини - Панагюрище, Ботевград и Елин Пелин, вече са заявили готовност да предоставят 5 камиона за боклук по механизма за взаимопомощ. Всички критични точки в двата района били определени и там отпадъците се извозвали приоритетно.

“Имаме сигнали за откровен саботаж

Изведнъж малки бусове и каруци започват да изхвърлят големи отпадъци в “Люлин” и “Красно село”. Всички тези сигнали се проверяват”, каза още Бобчева.

“Ние сме дългогодишен партньор на общината, няма как да откажем да поемем нови дейности. Но едно е за 2-3 дни, друго е за месец”, обясни шефът на “Софекострой” Даниел Йорданов пред екокомисията. Увери, че ще помагат. Вече е изпратено писмо до общината от каква техника имат нужда, за да поемат “Люлин” и “Красно село”. Депутатката Елисавета Белобрадова натоварила лично 10 чувала боклук от контейнери в Красно село и ги изхвърлила в своя квартал. СНИМКА: Фейсбук

Отделно трябва да се наемат и още над 60 човека само за 11-те камиона, нужни за сметоизвозване. Сега дружеството разполагало с 8 камиона, с които чисти “Красна поляна”. По-рано от “Спаси София” обявиха, че внасят доклад в СОС за отпускане на 3 млн. лв. заем за купуване на техника за “Софекострой”. Според дружеството обаче ще са нужни повече средства.

“Не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай “със запалени камиони в София в края на юли”, заявиха пък от министерството. Става дума за запалените 4 камиона за боклук на 29 юли, които се оказа, че са на турската фирма с най-ниската цена за “Надежда”, “Илинден” и “Сердика”. Тя участваше и за зоната с “Люлин” и “Красно село”, но след палежа единствен кандидат там остана консорциумът с фирмата на Таки. От МВР отхвърлят “опитите за политически спекулации”. А случаят от юли липсвал в бюлетина им, защото в него “се публикува информация за по-характерни разкрити или извършени през денонощието престъпления на територията на цялата страна с акцент върху случаите с жертви или пострадали”. Прегледани са записи от камери, разпитани са свидетели и работата по случая продължава.