Правим наша система срещу дронове отделно от европейската "стена" (Обзор)

Чакат се 4 прототипа от BG производители

Нашият щаб работи за собствена система срещу дронове и има родни фирми, способни да предложат решения. А по финансовия механизъм SAFE ще купим антидрон системи, които да се интегрират в общата на Европейския съюз.

Това обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов пред ресорната парламентарна комисия. България ще поиска усилване на охраната на въздушното си пространство със средства на съюзниците, съобщи той. Страната ни участва в обсъждането на т.нар. стена срещу дронове, която ЕС иска да създаде по източния си фланг. Сега е моментът нашата индустрия да има свои разработки и да ги наложи на европейския пазар, каза Запрянов. Затова съвместно от МО и министерствата на иновациите и на икономиката са изготвени задания за 4 типа антидрон системи, на които компаниите да изготвят прототипи.

Решението на ЕС за “стената” дойде в края на септември след серията руски провокации в небето на Полша, Румъния и Естония и неидентифицираните засега дронове, затворили летища в Дания и Норвегия. Но тъй като и в НАТО няма стандартизация при дроновете и всяка страна е с различно производство, а и няма едно средство, пълноценно срещу всеки вид дрон, стената ще бъде “система от системи”, разясни министърът.

Военните да могат да използват оръжия и технически средства, за да свалят дронове при охрана на военни обекти и формирования, предвиждат нови текстове в Закона за отбраната, които комисията гласува на първо четене. Преди дни в цивилния закон за въздухоплаването бе забранено дронове да летят над граждански летища и забранени зони.

Други нови текстове изравняват базата, върху която се изчисляват бонуси, добавки и увеличения на заплатата между цивилните в отбраната и военните. Заради разликите досега заплатите на цивилните бяха вдигнати с 15 вместо с 30% - както на военните. Министърът предлага и съветниците и членовете на кабинета му да получават добавки за работата си в МО, каквато сега се полага на военните.