Ветко и Маринела - торпедата на прехода, нямали общо с Елените, само го приватизирали

Историята на приватизатора на Елените Ветко Арабаджиев е нагледна илюстрация на прехода в България и на хората, които получиха лъвския пай от икономика, изграждана с десетилетия.

Строителството на самото ваканционно селище започва още през социализма. В средата на 80-те г. на ХХ век в живописния залив, разположен на около 10 км от Слънчев бряг, са построени от финландци дву- и триетажни къщи, бунгала и няколко хотела. Всичко е потънало в зеленина, тъй като комплексът е проектиран като парк.

В периода на масовата приватизация КК Елените е придобит от РМД. По същото време служителят в месокомбината в Пловдив Вълчо е сменил името си на Ветко и се е превърнал в едър бизнесмен, който се занимава с внос на суровини и производството на спирт – дейност, до която беше добре известно, че не се допуска всеки.

В същия период фирма на Арабаджиев участва в приватизацията на държавния захарен завод "Кристал" в Пловдив, с което бизнесменът получава около 30% от пазара на захарни изделия и дори още по-голям дял от спиртния пазар, изчисли вестник "Пари".

В този период интересите на Арабаджиев, който лети като торпедо към доходоносни бизнеси на прехода, се насочват и към туризма. Първата му приватизация е хотел "Марица" в Пловдив, а през 1998 г. негово дружество придобива и резиденцията на Тодор Живков в Слънчев бряг.

През 2002 г. идва редът на Елените. Вестник "Капитал" коментира, че това се случва, след като Арабаджиев не успява да вземе комплекса първо чрез приватизационната сделка, подкрепяйки неуспялото РМД, а после и чрез съдебно дело.

Ветко и съпругата му Маринела, променила също името си (от Маринка), са избрани за изпълнителни директори на Елените, а в борда на дружеството влизат още двама пловдивчани, считани за техни приближени. Според публикации новият собственик купува около 260 дка в залива с намерение компанията му "Виктория груп" да построи още хотели и апартаменти на общо 1000 дка. Така на самия бряг през следващите години изникват няколко огромни хотела. Освен в Елените, по това време Арабаджиев вече има туристически обекти в Пловдив, в "Слънчев бряг" и в Пампорово.

Разрастването на империята на Арабаджиев е съпътствано с изключителна показност. Медиите редовно получават информация за новите автомобили в автопарка на семейството. Всички научават, включително и със снимков материал, че пловдивчанинът си е поръчал последен модел "Ролс-Ройс Фантом" за повече от 1 млн., който ще краси гаража редом до също последни модели Мерцедес-Макларън", "Майбах", "Бентли", "Порше", "Хъмър", "Рейндж Ровър" и т.н. На празненствата на фамилията пеят скъпоплатени световни звезди като Демис Русос.

На журналистите е съобщено също и че първи в България още в началото на ХХI в. Арабаджиеви се сдобиват с флотилия от два частни самолета. Един от синовете на Ветко – Владимир, е автомобилен състезател и пилот във Формула 3000, а дъщерята Алекс е много запалена по коне и дори отива на бала си с расов жребец.

Наблюдавайки стремглавия възход на Арабаджиев, хората си задаваха въпроса какво лежи в основата му. В края на 2013 г. Комисията по досиетата на кредитните длъжници разсекрети агентите на Държавна сигурност, които са кредитни милионери на банка "Хеброс" в Пловдив. В списъка фигурираше и името на Вълчо Арабаджиев като агент Стефан към Окръжно управление на МВР-Пловдив, отдел ДС, съобщиха "Флагман", "Офнюз" и други медии. Фирма, в която Арабаджиев е съдружник, е един от големите длъжници на фалиралата банка. Според съобщението комисията разполага с данни, от които става ясно, че

Арабаджиев има принадлежност към службите и след 10 ноември 1989 г.

Жителите на София се ядосаха на пловдивския бизнесмен, след като той придоби бившия Японски хотел, който преди сделката през 2014 г. се казваше "Кемпински Зографски". След продажбата компанията "Виктория груп ВМ" му даде името "Маринела". На следващото лято новите собственици изкорениха японска вишна на входа на хотела, един от символите още с построяването, и решиха да засадят палми на същото място. От общината наложиха на дружеството глоба от 50 000 лв. От "Виктория груп ВМ" обясниха, че дървото е било преместено вътре в комплекса, за да бъде спасено.

"Искрено се извиняваме за създаденото обществено неудобство и считаме отправените репутационни нападки към хотел "Маринела" за неоснователни, тъй като сме положили дължимата грижа и сме се старали да опазим природата", пишеше в официално тяхно становище.

През 2018 г. в два от 11-те хотела на Арабаджиев - "Маринела" и "Марица" в Пловдив, бяха извършени прокурорски претърсвания При тях са намерени над 10 млн. лв. в брой. "Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки" - разказа тогавашният зам.главен прокурор Иван Гешев с пояснение, че се е наложило спешно да се търси съдействие от БНБ за броячни машини.

Ветко и Маринела бяха обявени за общодържавно издирване и бе издадена европейска заповед за арест и червена бюлетина от Интерпол.

След няколкомесечно търсене бяха открити във вила в курортно градче край Барселона. Имотът бе собственост на друг издирван българин - Георги Семерджиев, наричан и Жоро Шопа, считан за дясна ръка на осъдения за трафик на наркотици Евелин Банев - Брендо.

През 2019 г. специализираната прокуратура съобщи, че внася обвинение срещу Арабаджиеви и още петима души за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, укриване на данъци и пране на пари, извършвани в периода 2013 - 2018 г. Придобитите чрез данъчните измами средства после били изпирани с поредица от трансакции, за да бъде скрит произходът им. За пране на пари обвинение получи и синът на Арабаджиеви. Във връзка с разследването КПК наложи запор на тяхно имущество за над 310 милиона лева. Съдебният процес още не е приключил.

През 2017 г. тогавашният министър на туризма Николина Ангелкова участва в проверка на пречиствателната станция за отпадни води в Елените, собственост на фирма на Арабаджиев. След това тя съобщи, че на място и по документи е установено, че съоръжението няма лиценз за ВиК оператор, но че въпреки това собственикът му събира такси. Според инспектори капацитетът на пречиствателната станция е изчерпан, но се приемат допълнителни количества. През 2018 г. БНР съобщи, че екоинспекцията в Бургас е внесла сигнал до прокуратурата и НАП срещу Арабаджиев за неплатени над 7 милиона лева глоби, наложени на пречиствателната станция. Само за текущата 2018 г. Арабаджиев е бил глобен с близо 1,8 млн. лв.

Според директора на регионалната екоинспекция Тонка Атанасова освен на хотелите във ваканционното селище съоръжението пречиства отпадните води и на голяма част от имотите в Свети Влас, но капацитетът му е недостатъчен. Наложените глоби не били обжалвани, но не са и платени, поради което контролните органи предприели допълнителни действия. През декември същата година пречиствателната станция на Елените спря работа.

Глобите все още не са платени. Водата в системата за пречистване не тече. Но потопът в комплекса сега извади на бял свят поредица от нарушения в законите - алчност и наглост, подкрепени и от държавата, за да се случи трагедията с 4-ма загинали.

- Г-н Главчев, от всичко, което се говори и пише за Елените след големия потоп, каква е истината на Ветко Арабаджиев за случилото се?

- Ама защо на г-н Арабаджиев?

- Защото той приватизира през 2002 година Елените, построи аквапарк, хотели и вили там.

- Към днешна дата той няма нищо общо с Елените. Бил е изпълнителен директор в рамките на определен период от време, избран е от общото събрание на акционерите и много отдавна е освободен. В момента битуват приказки от типа: "Една кака каза", "Олигархът Арабаджиев" и т.н., защото е много лесно за обяснение.

- Нали през 2002 г. чрез РМД той придоби този курорт?

- В приватизацията участва едно акционерно дружество РМД "Елените инвест", в което има 60-70 акционери.

- Но изпълнителен директор е Ветко Арабаджиев.

- В началото не е изпълнителен директор. Има други преди него - от 1998 - 2000 г. Тези неща могат да се видят в Търговския регистър. Там има един съвет на директорите от пет-шест души, един от които е Арабаджиев и в това му качество е избран за изпълнителен директор. Но това е периодът 2002 - 2004 г.

- Когато Арабаджиев влиза в Елените като акционер, това въпросно дере суха река ли е било, как го заварва?

- Понеже от този период се занимавам с това дружество и имам някакви ангажименти като юрист, мога да кажа, че от 2002 до онзи ден, в това дере няма вода. Няма. Напролет идва някакво поточе. От май до края на ноември там водичка не тече и грам.

- Но точно там беше изграден аквапаркът, нали така?

- Точен период не мога да кажа, мисля, че е било около 2008 година. Аз бях до 2005 г. юрист на дружеството и после имаше период от 5-6 години, когато не съм се занимавал с техните неща. Но това застрояване в дерето, за което се твърди, че е незаконно, е правено с планове и одобрени ПУП-ове на комплекса.

- Как започна застрояването?

- Самото изграждане на Елените е предвидено с генплан, приет 1976 година. Той съответства на приетото решение 316 на Министерския съвет за изграждане на такъв комплекс. Формулирано е като изграждане на почивен комплекс за нуждите на ЦК на БКП и Политбюро.

- Но това решение е за изграждане на вили, които помним, а не за хотели?

- Генпланът предвижда строителството да е поетапно, а не наведнъж и обхваща не по-малко от 300-400 дка. Първоначално е било за нуждите на ЦК на БКП, а след това вземат решение да се предостави на държавното дружество "Балкантурист". Негов ангажимент е било в рамките на тоя план да отстъпи една от сградите на ЦК. "Балкантурист" изгражда вилите и не стига до строеж на въпросната сграда за партията. Малко е смешно, но тогава пътят от Влас до Елените е собственост на дружеството по онова време.

- Но застрояването на дерето не се ли случва след приватизирането на комплекса?

- Представители на община Несебър обясниха, че през 2004-2005 г. Националният експертен съвет е разгледал точката за развитие на Елените като отделна административна единица. И приема едни устройствени показатели. Малко по-късно - 2006 - 2008 г., следва приемане на ПУП за "Елените". Този план

разделя Елените на 16 квартала и е предвидено застрояване в рамките на това дере.

- Кметът на Несебър твърди, че нищо не е минавало през общината, а през Националния експертен съвет и правителството. Така ли е?

- Точно така. И правят Елените като самостоятелно градче. Обаче община Несебър атакува това решение на МС и то пада в съда.

- Други инвеститори строили ли са през тези години в Елените?

- От дерето на запад има огромно ново застрояване. И за него казват, че е ваканционно селище "Елените". Но то не е. Комплексът започва източно от мястото, където водата заливаше. Всичко друго се крие зад търговската марка "Елените" и се рекламират като комплекси към ваканционното селище. Но тези строежи са на много други инвеститори. Всичко това се извършва в периода след 2000 г.

- Но строителството на хотел "Роял бей" и "Холидей вилидж" се свързва с периода на Ветко Арабаджиев?

- "Роял бей" е строен 1999-2000 г. "Атриум" и "Андалусия" се появиха 2004-2005 г. Всичко е вървяло с приетите регулационно-застроителни планове на комплекса.

- Искате да кажете, че сега се опитват да прехвърлят всичко на Арабаджиев?

- Няма Арабаджиев. Има дружества, които се стопанисват от собственици. В нито едно от тях Арабаджиев няма каквото и да било участие, няма акции, няма дялове, не е избиран нито за директор, нито за нищо.

- Защо тогава свързват името му?

- Битуват какви ли не слухове. Понеже сега вървят делата срещу тях. И в съда питам: "Знаете ли чия е собствеността на Захарни заводи "Кристал"?. Прокурорът отговаря: "Ами чухме, че е на Арабаджиев". А документи виждали ли сте, отвръщам. Мен са ме разпитвали 15 минути какво общо има той със "Захарни заводи". И аз започвам: "Захарният комбинат "Кристал" е приватизиран съгласно еди-кое си решение на Министерския съвет от акционерно дружество "Захарен комбинат-Пловдив". В него акционери са 600 работници, всички мениджъри на дружеството и още петима бизнесмени. Един от всички тези 649 души е Ветко Арабаджиев". Накрая съдията каза: "За протокола Ветко Арабаджиев няма нищо общо с приватизацията на "Захарен комбинат "Кристал".

- И същото може да се каже и за "Елените", така ли - той е един от многото в РМД-то?

- Разбира се. В акционерното дружество участват много хора.

- Нали разбирате, че Елените се свързват главно с Ветко Арабаджиев?

- Добре, като те изберат за изпълнителен директор, смятат, че си собственик. Но това така ли е? Въпросът е, че в 99% това застрояване, което е правено на "Елените", е в рамките на установените от закона правила. Сега всеки твърди, че причината за наводнението е застрояването. Но количеството валеж, което падна там, е огромно - 7 милиона кубични метра вода. Откъдето и да мине тази вода, ако ще и през центъра на София - ще помете всичко. А по думите на бившия шеф на пожарната Никола Николов там са се изсипали над 400 л/кв. м. Ако е така, количеството вода става 14 милиона кубични метра. Това е все едно да се скъса един огромен язовир. Другият проблем, който никой не коментира, е, че в рамките на 10-ина години там имаше поголовно изсичане на гори над "Елените". Камиони се тътреха с дървен материал. И като няма дървета, как да се поеме този отток?

- Къде всъщност са сега Арабаджиеви?

- Не мога да кажа. Нямам идея. Бяха в чужбина, те ходят често по процедури в Турция.