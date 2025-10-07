Мъж от Куртово Конаре извади моторна резачка срещу съселяни, псува и обижда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Договорил е да бъде наказан със 7 месеца условно

Мъж от пловдивското село Куртово Конаре се сдоби с присъда за хулиганство, след като заплаши съселяни с моторна резачка. На 8 юни м. г. той включил резачката и я насочил срещу хората, като я форсирал многократно, като в същото време бълвал псувни и обиди. Някой подал сигнал на телефон 112 и буйстващият бил задържан за 72 часа, а след това - освободен с подписка.

Признал вината си и договорил присъда от 7 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Моторната резачка ще бъде отнета в полза на държавата.

Споразумението е одобрено от Районния съд в Пловдив и има статута на влязла в сила присъда.