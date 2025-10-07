ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестрата на Доли Партън: Молете се за нея

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21453453 www.24chasa.bg

Мъж от Куртово Конаре извади моторна резачка срещу съселяни, псува и обижда

Ваня Драганова

[email protected]

2064
Съдебната палата в Пловдив. Снимка: Архив

Договорил е  да бъде наказан със 7 месеца условно

Мъж от пловдивското село Куртово Конаре се сдоби с присъда за хулиганство, след като заплаши съселяни с моторна резачка. На 8 юни м. г. той включил резачката и я насочил срещу хората, като я форсирал многократно, като в същото време бълвал псувни и обиди.  Някой подал сигнал на телефон 112 и буйстващият бил задържан за 72 часа, а след това - освободен с подписка.

Признал вината си и договорил присъда от 7 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Моторната резачка ще бъде отнета в полза на държавата. 

Споразумението е одобрено от Районния съд в Пловдив и има статута на влязла в сила присъда. 

 

Съдебната палата в Пловдив. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)