Доброволци сами разчистват улиците на "Люлин" и "Красно село"

Проблемът с боклука в столичните квартали "Люлин" и "Красно село" накара доброволци сами да се заемат с разчистването на улиците. За това разказва Лазар Радков, основател на инициативата "Капачки за бъдеще", във фейсбук.

"Видях от новините, че има някакъв сериозен проблем с боклука в два столични района. Рекох си - сега, ако не се организираме като общество, няма кога.

Писах веднага колегите от Спасителен Клуб за Бъдеще, които до вчера изпомпваха вода и разчистваха отломки на Елените, защото знаех, че веднага ще реагират, писах им следното: има проблем с боклука в този и този район, имаме две коли, с които можем да помогнем - малък бус и пикап, кой иска да се включи и кога може да се включи?

Ана веднага излезе из "Красно село" да разузнае, къде кофите са най-затрупани и преливат, малко по-късно Румен, направи обход из Люлин.

Направихме набързо един график до края на седмица и от ранния следобед Кирил и Надежда скочиха да махнах системата за пожарогасене от пикапа и да го подготвят. После се включиха Ники и Ивета и тръгнаха да обикалят по кофите и да пълнят чували (от снимката) и да ги извозват към специално поставените от общината за целта контейнери.

Малко по-късно се включиха Явор, Живко, Делян и Стефан с буса. От онлайн комуникацията разбрах, че са сработили с други доброволците на терен, които правят същото.

Сутринта си мислех, че и 1-2 курса да успеем да направим на ден, все ще е от помощ. Обаче колегите направиха между 10 и 15 курса с двата автомобила!!!

Не е толко трудно да се справим.

Молбата ми към всеки е следната: 1. рециклируамите отпадъци като пластмаса, метал, хартия и стъкла изхвърляйте в цветните кофи (не само сега, но и по принцип), 2. по-обемните отпадъци като мебели, матраци и т.н. по възможност задръжте поне седмица, 3. всичко останало мятайте в големите контейнери, оставени от общината на няколко точки във всеки от кварталите (оставям карта в коментарите).

По възможност изхвърляйте боклука си в здрави чували и ако може ги връзвайте, за да е по-малък шансът да става свинщина, ако ги оставите до обикновен контейнер.

За който се чувства съпричастен и иска да се включи:

1. Ако имате дори половин или един час идните дни - сложете си здрави гумени ръкавици и опаковайте в чували отпадъците, оставени до кофите за боклук в здрави чували, за да можем ние и други доброволци с коли да ги извозим, когато може.

2. Ако имате някакъв бус, пикап, камион или дори баничарка или голямо комби (което не е супер ново и лъскаво и можете да си позволите едни едно миене все пак нали) - може да се включите в извозването на чувалите, оставени покрай кофите към въпросните контейнери, които ще намерите в коментар. Носете си чували и здрави гумени ръкавици.

Какво се случва с обществото ни, как се развива и в каква посока върви, зависи от действията на всеки един от нас всеки ден. Аз вярвам, че когато видя един проблем и мога да помогна - трябва да го направя!

И днес, вместо да пиша публикации да гледате филма за "Капачки за Бъдеще" - "ВЕЛИКАНИ" , който ще осигури дефибрилатори за всички средни държани училища, седнаха да правя организация, с която да помогнем да не се заринем в боклуци с наличните ми ресурси.

Защо?

Защото мога, защото вярвам, че е правилно и защото вярвам, че хората сме, за да си помагаме. Особено в трудни моментни.

Ако ти вярваш в това - помогни този пост да стигне до повече хора, а ако искаш да се включиш с автомобил или друга помощ и имаш нужда от организация или координация - пиши в коментар, да опитаме да е включим, помогнем или насочим.

Благодаря ти", завърши той.