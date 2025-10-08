ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелската армия прехвана кораби от нова междунар...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21453930 www.24chasa.bg

Дават по 3000 лв. допълнително на пострадалите от потопа на морето

1176
Улиците в Слънчев бряг и Елените бяха огромни реки. СНИМКИ: "24 ЧАСА"

Пострадали домакинства от наводненията по южното Черноморие да получат допълнителна помощ от 3000 лева, а наследниците на загиналите заради водната стихия еднократни обезщетения. Такова предложение внася за разискване на днешното редовно заседание на правителството министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. 

Допълнителна помощ от 3000 лева правителството вече осигури през лятото на домакинства, пострадали от пожарите, като условието беше пострадалите домове да са законно построени и основно жилище, напомня БНР.

Ще се одобрят и промени в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Те са свързани със създаването и воденето на електронни регистри и привеждане на закона в съответствие с този за електронното управление.

Улиците в Слънчев бряг и Елените бяха огромни реки. СНИМКИ: "24 ЧАСА"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)