Дават по 3000 лв. допълнително на пострадалите от потопа на морето

Пострадали домакинства от наводненията по южното Черноморие да получат допълнителна помощ от 3000 лева, а наследниците на загиналите заради водната стихия еднократни обезщетения. Такова предложение внася за разискване на днешното редовно заседание на правителството министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Допълнителна помощ от 3000 лева правителството вече осигури през лятото на домакинства, пострадали от пожарите, като условието беше пострадалите домове да са законно построени и основно жилище, напомня БНР.

Ще се одобрят и промени в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Те са свързани със създаването и воденето на електронни регистри и привеждане на закона в съответствие с този за електронното управление.