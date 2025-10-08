Областният щаб решава дали да вдигне блокадата в Елените след наводненията

Валежите по Южното Черноморие продължават. Наводнението в Елените отне живота на четирима души до този момент.
В 9 часа областният щаб ще се събере, за да бъде взето решение дали хората да бъдат допуснати до домовете си.
Тази сутрин времето е по-хубаво, отколкото предишните дни. През нощта преваля слаб дъжд.
На място все още има екипи на жандармерията и полицията, които продължават своята работа.
Тяхната основна задача е да не допускат никой да влезе в Елените заради забраната за достъп до курортното селище.
Там има единствено екипи на полицията, които извършват контрол, за да се избегнат набези на крадци, пише bTV.