Областният щаб решава дали да вдигне блокадата в Елените след наводненията

Валежите по Южното Черноморие продължават. Наводнението в Елените отне живота на четирима души до този момент.

В 9 часа областният щаб ще се събере, за да бъде взето решение дали хората да бъдат допуснати до домовете си.

Тази сутрин времето е по-хубаво, отколкото предишните дни. През нощта преваля слаб дъжд.

На място все още има екипи на жандармерията и полицията, които продължават своята работа.

Тяхната основна задача е да не допускат никой да влезе в Елените заради забраната за достъп до курортното селище.

Там има единствено екипи на полицията, които извършват контрол, за да се избегнат набези на крадци, пише bTV.