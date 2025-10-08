ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелската армия прехвана кораби от нова междунар...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21454094 www.24chasa.bg

44 л/кв. м дъжд са паднали за 12 часа в Добрич, обявен е оранжев код

1144
Дъжд Снимка: pixabay

За последните 12 часа количеството дъжд, паднало в областта на Добрич, са 44 л/кв. м. За града са 40 л/кв. м. Това заяви кметът Йордан Йорданов.

Опасността от наводнения в областта на Добрич все още е налице. На 8 октомври е издаден предупредителен оранжев код за значителни валежи в района.

Една от критичните точки е дерето на Суха река. Това е мястото, което отвежда водите на реката извън Добрич.

„Обстановката тази сутрин е спокойна. Има пет сигнала за паднали дървета на територията на областта", каза Стоян Стоянов, говорител на полицията.

Приведена е цялата техника на пожарната в готовност. Допълнително полицейски екипи обхождат невралгичните места с водосбори в най-ниската част на града, за да се реагира бързо при необходимост, съобщи bTV.

„Към момента обстановката е нормална. Нямаше предвидените огромни количества валежи, които метеоролозите предсказваха", каза той.

Дъжд Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)