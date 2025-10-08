Отводниха всички засегнати места в Лозенец, деретата са почистени

Деретата са почистени. Хората бяха предупредени, предложихме да ги евакуираме. Ние поддържаме постоянен контакт с тях. Екипите на МВР бяха постоянно тук. Пожарната дойде и после отводнихме всички засегнати места. Това заяви кметът на курортното село Лозенец Женя Ганджиева, след като и то пострада от пороите, потопили Южното Черноморие. Тя обясни, че при всеки голям дъжд има проблеми в селото.

„Вчера деретата си работеха нормално, язовирите бяха под приливниците. 12 часа дъжд. Сутринта се изсипа страшно много вода, която дойде от неурбанизираните зони, прехвърли пътя и заля най-ниската точка на селото. Тук се намираме на 2 метра над морското равнище, а на места – дори на самото морско равнище", обясни Ганджиева.

В най-ниската част на селото има построени хотели.

Тя обясни, че хората са притеснени, особено след наводнението от 2023 г. Днес ще се извършват огледи, защото има наводнени приземни етажи. Учениците се връщат на училище, съобщи NOVA.

„Екипи на общината, на районното управление, на гранична полиция – всички бяха на терен. Следяха се реките, мостовете, всяко по-критично място. Изцяло спокойно премина нощта. Водите са се оттекли", заяви зам.-кметът на Царево Денис Диханов. „Следва много работа", допълни той.

Община Царево разкри кампания в помощ на пострадалите.