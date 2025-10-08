Обстановката след наводненията по Черноморието постепенно се нормализира

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Оранжев код за обилни валежи е обявен на 8 октомври за 8 области на страната. Това са областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Добрич и Силистра. А жълт код е в сила за други 5 областите - Монтана, Враца, Търговище, Шумен и Варна, сочи справка на сайта на НИМХ. Постепенно се норmализира обстановката след наводненията по Черноморието.

Бяха оповестени данни от проверка, разпоредена от министъра на околната среда и водите Манол Генов, според която Басейнова дирекция "Черноморски район" - Варна не е съгласувала строителството в коритото на река Дращела в курорта.

Водата от чешмите в наводнените райони не бива да се използва. Очакват се лабораторни резултати за нейната чистота, подчертават от Министерството на здравеопазването. Водата от кладенци и сондажи също не е безопасна.

В община Трън все още са в бедствено положение, няма ток. В някои села в община Брезник жиците са прекъснати още от четвъртък, след снеговалеж. Батериите на мобилните им телефони са изтощени и няма как да се реагира при спешни случаи, казват слушатели на програма "Хоризонт". Жителите в брезнишките села са и без вода, защото тя се доставя с електрически помпи.

Според автоматична информация на "Електрохолд", има още общини в областите София и Перник без електричество. Без ток бяха през нощта и няколко столични квартала. Няма ток и в общините Кюстендил, Плевен, Червен бряг, Ловеч.

След силен дъжд във Варна снощи обстановката се нормализира. Бяха наводнени подлези. Дърво е паднало върху автомобил, няма пострадали. В квартал "Аспарухово" имаше кратки прекъсвания на тока.

Близкото село Звездица беше без електрозахранване заради мащабна авария няколко часа. Има запушени шахти, които се обработват.

Паднали камъни от хълма Трапезица затвориха пътя на изхода на Велико Търново към Арбанаси. Разчистени са свлечените скални маси на изхода на Свищов към село Ореш, съобщиха за БНР от полицията.

Във Велико Търново река Янтра достигна 2 метра и 20 сантиметра, което е близо до критичното ниво, но няма опасност от разливи, съобщи в социалните мрежи кметът Даниел Панов.

Неспиращият от денонощие дъжд сериозно е повишил нивото на река Белица край Килифарево и Дебелец.