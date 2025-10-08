Басейнова дирекция за Елените: Още през 2009 г. е имало сигнал за строителство върху дерето

"На първо място искам да отбележа, че в Закона за водите има категорична забрана за разполагане на жилищни и стопански постройки в рамките на водните обекти. А за конкретния случай в Елените извършихме проверка в деловодната система на Басейновата дирекция, тъй като става въпрос за доста години назад, и се оказа, че единствените инвестиционни предложения, които са преминали съгласувателна процедура са за няколко съоръжения за локална пречиствателна станция. На тези предложения Басейнова дирекция е изразила недопустимост спрямо Закона за водите", това заяви пред БНТ инженер Явор Димитров - директор на Басейнова дирекция "Черноморски район".

Регионалният министър Иван Иванов съобщи, че е позволено застрояване върху речното корито на територията на „Елените". Това показват първите данни от възложената от него проверка в наводнените райони.

Именно "за покриването на дерето и строителството на някои от обектите в него такова съгласуване не е извършено от Басейнова дирекция", уточни Димитров. Каза още, че през 2009 година е получен сигнал в Басейнова дирекция и е реагирано веднага с проверка на място."Установено е, че е покрито дерето и че се извършва строеж. Уведомена е РДНСК и община Несебър".Явор Димитров заяви, че те могат да налагат административни санкции за нарушение на Закона за водите.