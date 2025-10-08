ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото отстъпва леко спрямо долара

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21454223 www.24chasa.bg

Собственици на имоти в "Елените" могат да съдят държавата, защото ги е заблудила да строят в коритото на река

1392
"Елените през 2003 и през 2010 г. Снимка: Фейсбук/ Николай Нанков

Институциите са знаели, че се строи незаконно в дерето на реката. Отговорността е в местната администрация - главен архитект, кмет и Общински съвет в Несебър, каза в сутрешния блок на Нова тв Кръстьо Пеев от Обществения съвет в Несебър за наводнението в комплекс "Елените. Според него кметът и главният архитект трябва да напуснат постовете си, за да не пречат на разследването. 

"Наскоро строиха паркинг в Несебър за 4 милиона лева, който се разпада. Има порочна връзка между кмета, главния архитект и РДНСК", твърди Пеев. 

"Някой е върнал имот, който е в коритото на река, после втори го е нанесъл в кадастъра, трети го е регулирал, четвърти е издал строително разрешение. Няма общ устройствен план за Несебър и Царево. Застроява се парче след парче и там идва ролята на басейнова дирекция", каза в студиото инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП).

"В София половината реки също не са нанесени в кадастъра. Водят се частни имоти. В Южния парк реката не е нанесена в кадастъра. Столична община са запознати. Шефът на Басейнова дирекция определя границите на водните обекти със съдействието на местните власти и кадастъра. Това пише в закона за водите. Реката в Южния парк беше разрушила мост, влачеше коли. От двете страни на околовръството бяха мочурища и блата. Сега всичко е бетон", посочи Димитър Куманов от Сдружение "Балканка". 

"Сега собственикът на хотела в "Елените" може да съди държавата, защото го е заблудила, че може да строи в коритото на река", посочи инж. Шопов. 

Мирослав Бойчев, зам.-председател на камарата на архитектите казва, че процедурите и законът формално се спазват, но институциите са позволили всичко, което доведе до трагедията с жертви. 

"Имотът е с контролиран достъп, на какво основание е изграден? Над имота има регистрирано сметище за строителни отпадъци", каза Бойчев. 

"Елените през 2003 и през 2010 г. Снимка: Фейсбук/ Николай Нанков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание