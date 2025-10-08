ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото отстъпва леко спрямо долара

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21454234 www.24chasa.bg

Жители на цял вход в София се оплакват от съсед

3716
Живуща в сградата Кадър: NOVA

Мъж тормози съседите си в жилищна сграда в София. Той се е барикадирал в дома си, превърнат в сметище и развъдник на гризачи и хапещи насекоми. Според живущите в блока той дори ги е наводнил.

Съкооператорите твърдят, че полицията се отзовава на техните сигнали, но социалните институции не са в състояние да помогнат. Наскоро хората претърпели поредното наводнение.

„Имаме наш съкооператор на четвъртия етаж, който живее в нечовешки условия. Апартаментът е превърнат в сметище: плъхове, дървеници, целият вход е пламнал. Не можем да се оправим. Има близки, но не се грижат за него. В неделя ни наводни и водата стигна до първия етаж. Неописуема смрад е", заяви Михайлова.

„Подадохме сигнал за бедстващ човек в общината. Казаха, че има двуседмичен срок. Абсолютно нищо не е предприето, никой не е идвал, никой не ми се е обаждал. Направихме подписка. Човекът наистина живее в отвратителни условия", разказа друг съсед пред NOVA.

„Има две дъщери, доколкото знам. Звънял съм на едната, но тя не вдига телефона", разказа мъжът.

Живуща в сградата Кадър: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание